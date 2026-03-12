स्पेशल चहा बंद, फक्त 'कटिंग'; गॅस टंचाईचा चहा टपऱ्यांना फटका, तर कामगारावर बेरोजगारीचं संकट

Gas Shortage Impacts इराण-इस्त्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईचा मोठा फटका मुंबईसह राज्यातील छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांना बसू लागला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खंडित झाल्याने उपनगरांतील अनेक लहान हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि चहाच्या टपऱ्या बंद ठेवण्याची वेळ मालकांवर आली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर सहज उपलब्ध होत नसल्याने घाटकोपरसह पूर्व उपनगरातील अनेक छोटी हॉटेल्स बंद ठेवण्यात आली आहेत. परिस्थिती अशीच राहिली तर येत्या काही दिवसांत ५० टक्क्यांहून अधिक छोटे हॉटेल व्यवसाय बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..गॅसशिवाय स्वयंपाक करणे शक्य नसल्यामुळे हॉटेल मालकांसमोर व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना घाटकोपर येथील आनंद हॉटेलचे मालक मुरली सितारामन म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. दर वाढले असले तरी जास्त पैसे देऊनही सिलिंडर मिळत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती आणखी काही दिवस कायम राहिली, तर छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.".युद्ध थांबवण्याचा एकच मार्ग, ३ अटी मान्य करा! इराणने अमेरिकेला स्पष्टच सांगितलं, ट्रम्प काय करणार?.व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा आता मुंबईच्या कोपऱ्या कोपऱ्यावरील चहाच्या टपऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. गॅस सिलिंडर मिळणे कठीण झाल्यामुळे चहा व्यावसायिकांनी आपला गॅस वाचवण्यासाठी एक नवीन शक्कल लढवली आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी 'स्पेशल चहा' देणे बंद करण्यात आले असून, केवळ गॅसची बचत व्हावी म्हणून 'कटिंग चहा' देण्यावर भर दिला जात आहे..दोन दिवसांपासून सिलिंडर्सचे बुकिंगच बंद आहे. ज्या डीलर्सना व्यावसायिक थेट संपर्क साधत आहेत, त्यांच्याकडूनही "पुढचे काही दिवस गॅस मिळणार नाही," असे उत्तर मिळत आहे. यामुळे व्यावसायिकांची मोठी 'पंचायत' झाली आहे. गॅस लवकर संपू नये म्हणून चहाविक्रेत्यांनी 'मेनू'मध्ये मोठे बदल केले आहेत. अद्रक चहा, उकाला आणि ब्लॅक टी हे प्रकार तयार करण्यासाठी जास्त वेळ गॅस सुरू ठेवावा लागतो. त्यामुळे हे प्रकार सध्या बंद केले आहेत. जो चहा मोठ्या प्रमाणात तयार करून ठेवलेला असतो, फक्त तोच चहा ग्राहकांना दिला जात आहे. 'स्पेशल चहा' सध्या टाळला जात आहे. .तातडीने तोडगा काढाकामगारांचे जेवण वेळेवर व्हावे आणि व्यवसायही थोडाफार सुरू राहावा, यासाठी आम्ही सध्या स्पेशल चहा देणे बंद केले आहे." असे जनता की हाऊसचे मालक नरेश पाटील यांनी सांगितले. मुंबईचा श्वास असलेला चहा आता गॅसच्या संकटामुळे 'कडू' होऊ लागला असून, सरकारने यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी छोटे व्यावसायिक करत आहेत..कामगारांचीही चिंता वाढली"हॉटेल बंद राहिल्यास आमच्या रोजच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. घरखर्च कसा चालवायचा, हा मोठा प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया एका हॉटेल कर्मचाऱ्याने दिली. दरम्यान, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासन आणि संबंधित कंपन्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.