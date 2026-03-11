Mumbai Gas Shortage : मुंबईच्या चुली विझल्या; गॅस टंचाईने अनेक हॉटेल्स बंद, फूड डिलिव्हरीवरही मोठा परिणाम

मुंबई कधीही थांबत नाही, अशी प्रसिद्धी असलेल्या या महानगरात सध्या एक वेगळीच शांतता पसरली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्याने शहरातील असंख्य हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना आपले दरवाजे बंद करावे लागले आहेत. इराण आणि इस्त्राइल यांच्यातील संघर्षाचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांवर झाला असून, यामुळे खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे. विशेषतः ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सेवांवर याचा काहीसा वाईट परिणाम दिसून येत आहे..स्वयंपाकघर बंद पडलेमुंबईतील मोहम्मद अली रोडवरील हॉटेलसारख्या ठिकाणी गेल्या दोन दिवसांपासून पूर्णतः कामकाज थांबले आहे. गॅस उपलब्ध न झाल्याने स्वयंपाकघर बंद पडले असून, ग्राहकांना निराशा करावी लागत आहे. स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या प्रमुख डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सवरही परिणाम दिसत आहे. हॉटेल्स बंद झाल्याने त्यांच्या माध्यमातून होणारी ऑर्डर्स रद्द होत आहेत. शहरातील एकूण हॉटेल्सपैकी सुमारे २० टक्के आता पूर्णपणे बंद अवस्थेत आहेत. जर ही गॅस टंचाई पुढील दोन-तीन दिवस कायम राहिली तर ही संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यावसायिकांकडून व्यक्त केला जात आहे..Mumbai Hotels Closed: मुंबईतील सर्व हॉटेल्स बंद होणार? गॅस तुटवड्यामुळे मोठा फटका, २० टक्के हॉटेल्सना टाळे .कर्मचाऱ्यांचा रोजगारही धोक्यातया टंचाईमुळे केवळ हॉटेल्सच बंद होत नाहीत तर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे. अनेक छोट्या रेस्टॉरंट्सनी आपले स्टाफ घरी पाठवले आहे. शहरातील व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमतही अचानक वाढली आहे. उदाहरणार्थ, नवी मुंबईत मंगळवारी एका व्यावसायिकाने १८०० रुपयांना मिळणारा सिलिंडर २५०० रुपयांना घेतला. तर अंधेरीसारख्या भागात याच सिलिंडरसाठी ६००० रुपयांपर्यंत रक्कम मोजावी लागली. अशा प्रकारे किंमतीत झालेली वाढ व्यावसायिकांसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार ठरत आहे..दैनंदिन खाण्याच्या सवयींवरही याचा परिणाममुंबईकरांच्या दैनंदिन खाण्याच्या सवयींवरही याचा परिणाम होत आहे. बाहेर खाण्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक नागरिकांना आता घरगुती जेवणाकडे वळावे लागत आहे. हॉटेल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या संकटाकडे लक्ष वेधले आहे. पुरवठा यंत्रणा पूर्ववत होईपर्यंत आणखी काही दिवस अशीच स्थिती राहणार असल्याचे दिसते. शहराच्या व्यावसायिक जीवनावर युद्धाचे सावट किती गंभीर आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते..सध्या हॉटेल व्यवसायिकांना पर्यायी व्यवस्था शोधण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. काही ठिकाणी विद्युत शेगडी किंवा इतर साधनांचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र तोही मर्यादित आहे. गॅस टंचाईमुळे फक्त हॉटेल्सच नव्हे तर संपूर्ण खाद्यपदार्थ पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अन्न आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय किती महत्त्वाचा आहे, हे या संकटातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे..Mumbai News: युद्धाचा कृषी उत्पादनांना फटका, पण निर्यातदारांना सरकारचा दिलासा; जेएनपीएत ३००० कंटेनर अडकल्याने सल्ला जारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.