Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण १७ वर्षे रखडले; खर्चात तब्बल ५५०० कोटींची वाढ, कोकणवासीयांचा संताप उफाळला

मुंबई : मुंबईला गोव्याशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरणाला मंजुरी मिळून १७ वर्षे झाली, तरी हा प्रकल्प अद्यापही रेंगाळलेलाच आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या विलंबाच्या कारभारामुळे प्रकल्पाचा खर्च ५,५०० कोटींनी वाढला आहे. एकीकडे हा महामार्ग कोकणवासीयांसाठी जीवघेणा ठरत असून अपघातातील मृत्यूंचा आकडा वाढतोय. तर दुसरीकडे गणेशोत्सवासारख्या सणासुदीच्या काळात लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत..‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील एनएच-६६च्या ३५५ किमीच्या चौपदरीकरणाच्या दहा पॅकेजची मूळ मंजूर किंमत ११,४०९.१४ कोटी होती. ती वाढून १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. म्हणजेच एकूण खर्चात ४८ टक्के वाढ झाली आहे. आतापर्यंत यावर ११,५७७ कोटी खर्च झाले असून, हा खर्च प्रकल्पाच्या मूळ मंजूर अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. असे असूनही महामार्गाचे अनेक महत्त्वाचे भाग अद्याप अपूर्णच आहेत..परशुराम घाट आरवली पॅकेजमध्ये सर्वाधिक खर्चवाढचिपळूण (जि. रत्नागिरी) परिसरातील परशुराम घाट ते आरवली या एकाच पॅकेजचा खर्च ९८३ कोटींवरून थेट २,२२६ कोटींवर पोचला आहे. सर्व १० पॅकेजपैकी या एका पॅकेजच्या खर्चात १२६ टक्के वाढ झाली आहे..समृद्धी महामार्ग सात वर्षांतमहाराष्ट्रात ७०१ किमी लांबीचा पूर्णपणे नवीन ‘समृद्धी महामार्ग’ सात वर्षांत उभारून पूर्ण झाला; मात्र आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला १५ ते १७ वर्षे उलटूनही काम पूर्ण झाले नाही..गणेशोत्सवात कोकणवासीयांचे हालमुंबईत राहणारे लाखो कोकणवासीय दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी आपल्या गावी जातात. सामान्यतः सात तासांत पूर्ण होणारा प्रवास खड्डे, अपूर्ण पूल आणि एकेरी वाहतुकीमुळे १२ ते १५ तासांहून अधिक लांबतो. अपूर्ण रस्त्यांमुळे होणाऱ्या भीषण अपघातांमध्ये दरवर्षी शेकडो प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागत आहे..सरकारने उत्तर दिलेच पाहिजेप्रकल्पाच्या रेंगाळलेल्या कारभारावर आणि अफाट खर्चवाढीवर ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. सरकारने कोणतीही जबाबदारी निश्चित न करता कोकणाची जीवनवाहिनी असलेल्या या महामार्गाकडे सतत खर्चवाढीसाठी ‘एटीएम’ म्हणून पाहिले आहे. पनवेल-इंदापूर या टप्प्याचे काम एनएचएआय करीत असताना उर्वरित भागाची जबाबदारी राज्य पीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आली आहे. कामाची जबाबदारी आणि आर्थिक प्रशासन वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये विभागल्याचे कारण देऊन कोकणातील जनतेला अपघातातील मृत्यू, वाहतूक कोंडी आणि या यातना सोसण्यास भाग पाडले जात आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही प्रकल्प १५ वर्षे अपूर्ण राहिला असेल, तर या अभूतपूर्व विलंबासाठी अखेर जबाबदार कोण, याचे उत्तर सरकारने दिलेच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र घाडगे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.