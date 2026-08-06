Mumbai-Goa Highway: सुकेळी खिंडीत टोलधाड, नागोठणे पुलाची दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात, गणेशोत्सवानंतर सुरू होणार

महेंद्र दुसार अलिबाग: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कासू ते इंदापूर या ४२.३ किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुकेळी खिंडीत उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्यावरून गणेशोत्सवानंतर टोलवसुली सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागोठणे उड्डाणपुलावरील दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, टोल प्लाझाचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच टोलवसुली सुरू करण्याच्या हालचाली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वेगवान केल्या आहेत..सुकेळी खिंडीच्या पायथ्याशी उभारण्यात आलेला भव्य टोल प्लाझा पूर्णत्वाकडे आला आहे. टोलवसुली सुरू करण्यासाठी आता शासनाची अधिसूचना अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai News: मुंबईत लिफ्टच्या डकमध्ये कार कोसळली, थेट २५ फूट खोलात पडली; थरारक Video Viral.यापूर्वी नागोठणे उड्डाणपुलाला भेगा पडल्याचे निदर्शनास आल्याने टोलवसुलीचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता, मात्र पुलाची दुरुस्ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, कासू-इंदापूर टप्प्यातील नागोठणे आणि कोलाड नाका येथील प्रमुख उड्डाणपुलांसह एकूण काम ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामही वेगाने सुरू असून, यापूर्वी अनेक वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या या प्रकल्पात आता टोलवसुलीची अंतिम मुदत चुकू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..यापूर्वी खारपाडा टोलनाक्यावरील टोलवसुलीला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला होता. त्यानंतर आता सुकेळी खिंडीतील टोलवसुलीच्या तयारीलाही विरोध सुरू झाला आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोल आकारणी करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे..Hardik Pandya: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.स्थानिकांना सूटटोलवसुलीतून टोलनाक्यापासून १५ किलोमीटर परिसरातील वाहनांना सूट दिली जाणार आहे. यासाठी टोलनाक्यावर वाहनांची नोंद करावी लागणार आहे. त्यानुसारच नाक्यावरून त्या वाहनाला परवानगी दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त अंतरातील नागरिकांना टोल भरणे सक्तीचे असेल. यात पारदर्शकता यावी यासाठी जीपीएस प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे..अधिकचा भाररोखीने टोल भरणा-यांसाठी एक लेन शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. या लेनमधून जाणाऱ्या वाहनांना जर २० रुपये टोल फास्टेंगने भरावा लागणार होता, तर त्यासाठी साधारण ४० रुपये टोल रोखीने भरावा लागणार आहे..केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांना लेखी पत्राद्वारे पहिल्या टप्प्यातील टोल वसुली करुच नये, अशी मागणी केलेली आहे.- सुनील तटकरे, खासदार, रायगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.