Mumbai Crime: मुंबईत १० वर्षांच्या मुलीवर खुनाचा गुन्हा दाखल... नेमकं काय घडलं? सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर कळलं सत्य

मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव परिसरात इमारतीवरून पडून १८ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला अपघात समजल्या जाणाऱ्या या घटनेतील सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली. शेजारी राहणाऱ्या १० वर्षांच्या मुलीने चिमुरडीला इमारतीवरून खाली फेकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घटनेनंतर चार दिवसांनी दिंडोशी पोलिसांनी मृत मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे १० वर्षांच्या मुलीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे..सीसीटीव्ही फुटेजमुळे प्रकरणाला नवे वळणही घटना १४ ऑक्टोबर रोजी रात्री नऊ ते साडेनऊच्या दरम्यान घडली. मृत चिमुरडी आपल्या कुटुंबासह इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर राहत होती. घटनेच्या वेळी ती घराबाहेरील कॉरिडॉरमध्ये खेळत होती. काही वेळाने ती दिसेनाशी झाल्याने तिच्या आईने तिच्या १२ वर्षांच्या मोठ्या भावाला शोध घेण्यासाठी पाठवले.बहिणीचा शोध घेत असताना भावाने इमारतीच्या तळघराकडे पाहिले. त्यावेळी त्याला खाली पडलेली एक मुलगी दिसली. तिने परिधान केलेले कपडे आपल्या बहिणीच्या कपड्यांसारखे असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्याने तातडीने आईला याची माहिती दिली..Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली.रुग्णालयात नेले, मात्र जीव वाचू शकला नाहीघटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी आणि शेजाऱ्यांनी जखमी चिमुरडीला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. सुरुवातीला पोलिसांनी या घटनेची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद केली होती.मात्र, चिमुरडीच्या आईला तिचा मृत्यू अपघाताने झाल्याबाबत संशय होता. सहाव्या मजल्यावरील रेलिंगची उंची सुमारे साडेतीन फूट असल्याने आपली मुलगी स्वतःहून खाली पडणे शक्य नसल्याचे तिने पोलिसांना सांगितले. त्यामुळे घटनेच्या परिस्थितीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली..लिफ्टकडे लक्ष वेधून जिन्यावरून खाली फेकल्याचा आरोपमृत मुलीच्या आईने दिलेल्या जबाबानुसार, पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात शेजारी राहणारी १० वर्षांची मुलगी चिमुरडीला लिफ्टच्या दिशेने जाण्यासाठी खुणावत असल्याचे दिसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर तिने चिमुरडीला उचलून जिन्यावरून खाली फेकले आणि तेथून निघून गेल्याचे फुटेजमध्ये दिसल्याचे वृत्त आहे..बाल न्याय मंडळासमोर हजरप्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी १० वर्षांच्या मुलीला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले. मंडळाने एका स्वयंसेवी संस्थेची नियुक्ती केली आणि संबंधित मुलीला समुपदेशन घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिला तिच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले.बालवयातील गुन्हेगारी जबाबदारीचा प्रश्नभारतीय कायद्यानुसार, सात वर्षांखालील मुलांवर फौजदारी गुन्ह्याची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. सात ते बारा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या बाबतीतही त्यांच्या कृतीचे स्वरूप आणि परिणाम समजण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरते. संबंधित मुलाला आपल्या कृतीचे परिणाम समजण्याची पुरेशी क्षमता नव्हती, असे न्यायालयाला आढळल्यास त्याला कायद्यानुसार सूट मिळू शकते.या प्रकरणात १० वर्षांच्या मुलीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी तिच्या वयामुळे तिची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करताना लागू असलेल्या बाल न्यायविषयक तरतुदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..Mumbai Fire : साकीनाक्यात भीषण आग! भंगार गोदाम जळून खाक, दोघांचा होरपळून मृत्यू; चौघे गंभीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.