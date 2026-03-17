मुंबई

Mumbai Crime : मनसे कार्यकर्त्याने तरुणाला सपासप वार करुन भररस्त्यात संपवले, किरकोळ वादाचा भीषण शेवट

Mumbai Road Rage : वादाचे रूपांतर मारामारीत होऊन आरोपींनी धारदार शस्त्राने हल्ला केला. गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेल्यानंतर शरीफला मृत घोषित करण्यात आले. पोलिसांनी आरोपी सत्येंद्र गुप्ता आणि सुनील पाल यांना अटक करून तपास सुरू केला.
esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईतील गोरेगावमध्ये एका खबळजनक घटना समोर आली आहे. मनसे कार्यकर्त्याने एका २७ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या केली आहे. बांगुरनगर परिसरात शनिवारी सकाळी कॅब चालक आणि त्याच्या सहप्रवाशाने तरुणावर धारदार शस्त्राने वार करून त्याची हत्या केली. बांगुरनगर पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Loading content, please wait...
