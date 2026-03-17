Mumbai Crime : मनसे कार्यकर्त्याने तरुणाला सपासप वार करुन भररस्त्यात संपवले, किरकोळ वादाचा भीषण शेवट

मुंबईतील गोरेगावमध्ये एका खबळजनक घटना समोर आली आहे. मनसे कार्यकर्त्याने एका २७ वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या केली आहे. बांगुरनगर परिसरात शनिवारी सकाळी कॅब चालक आणि त्याच्या सहप्रवाशाने तरुणावर धारदार शस्त्राने वार करून त्याची हत्या केली. बांगुरनगर पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणाचे नाव शरीफ अन्सारी (२७) असे आहे. तो मालवणी बॅक रोडवरून गोरेगावकडे दुचाकीवर जात असताना त्याच्या दुचाकीला मागून आलेल्या कॅबने धडक दिली. कॅबमध्ये चालक सत्येंद्र गुप्ता (२८) आणि प्रवासी सुनील पाल (२७) होते..धडकेमुळे संतप्त झालेल्या शरीफ अन्सारीने कॅब अडवून हेल्मेटने कारवर हल्ला केला. यानंतर दोघांमध्ये आधी शाब्दिक वाद झाला, ज्याचे रुपांतर हाणामारीत रूपांतरित झाले. कॅब चालक सत्येंद्र गुप्ता आणि प्रवासी सुनील पाल यांनी शरीफवर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या शरीफला स्थानिकांनी तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..घटनेची माहिती मिळताच बांगुरनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. अवघ्या काही तासांतच पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना गोरेगाव परिसरातून अटक केली. तपासात समोर आले की, आरोपी सत्येंद्र गुप्ता हा मनसेचा कार्यकर्ता असून तो कॅब चालक म्हणून काम करत होता. दुसरा आरोपी सुनील पाल हा वॉटर पंप मेकॅनिक आहे आणि कामानिमित्त अंधेरीकडे जात होता. .पोलिसांनी सांगितले की, सत्येंद्र गुप्ताकडे धारदार शस्त्र कुठून आले आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबानींच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे. या घटनेने मुंबईत रोड रेजच्या वाढत्या प्रकरणांबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.