Amit Satam Video : मुंबईतील दुर्घटनांचे भाजप शहराध्यक्षांना गांभीर्यच नाही? अमित साटम यांचा हसतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, विरोधक आक्रमक

मुंबईत मुसळधार पावसामुळे दोन दिवसांत दोन दुर्दैवी घटनांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पहिल्या घटनेत शाळेच्या बसमवर झाड कोसळल्याने एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या घटनेत असलम शेख या व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी अंत झाला. या दोन्ही घटनांमुळे मुंबईकरांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अशा संवेदनशील क्षणी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यात ते हसताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..विधिमंडळ परिसरात विरोधी पक्ष नेते आमदार जयंत पाटील यांच्याशी संवाद साधताना अमित साटम म्हणाले, “काल झाडावर होतं, आज मॅनहोल झालं...” असे बोलताना ते हसताना स्पष्ट दिसत आहेत. या व्हिडीओमुळे अमित साटम यांच्यावर असंवेदनशीलतेचा गंभीर आरोप होत आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत अमित साटम यांनी मुंबईचा विकास, पाणी तुंबणार नाही आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील अशी अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पावसाळ्यातील दुर्घटनांमुळे दोन मृत्यू झाल्यानंतरही त्यांचे हसणे नागरिकांच्या भावना दुखावणारे ठरले आहे..Latest Marathi News Live Update : महाराष्ट्र ते दिल्ली, राजकीय घडामोडींपासून हवामानापर्यंत; एका क्लिकवर वाचा देश-विदेशातील टॉप अपडेट्स.साकिनाका येथे घडलेल्या मॅनहोल दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने तातडीने कारवाई केली. चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही, मृत्यूच्या घटनांवर बोलताना जनप्रतिनिधीने हास्य व्यक्त करणे योग्य नाही, अशी नाराजी विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. .मुंबईत पावसाळ्यात मॅनहोल, झाडे कोसळणे आणि पाणी तुंबणे ही समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहे. यावर्षीही पावसाने मुंबईला चांगलाच झोडपले आहे. प्रशासनाने पूर्वतयारीसाठी काय प्रयत्न केले, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.अमित साटम यांच्या व्हिडीओमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. विरोधकांनी याची तीव्र निंदा केली असून, भाजपाने यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.