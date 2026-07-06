Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प

Karjat–Khopoli Route Suspended Due to Track Damage : कोकणसाह मुंबईत रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सोमवारी सकाळी मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या कर्जत ते खोपोली दरम्यानच्या रुळांवर पाणी वाहू लागल्याने खडी वाहून गेल्यामुळे लोकल ट्रेन सेवा ठप्प झाली आहे करण्यात आली आहे. या विभागातील प्रवाशांनी पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..खोपोली-कर्जत मार्गावरील लोकल सेवा वगळत इतर मार्गावर लोकलसेवा सुरळीत सुरु आहे. मुख्य मार्गावर सेवा सुरू, मात्र गाड्या ८ ते १० मिनिटे उशिराने धावत आहेत.हार्बर मार्ग : सेवा सुरू, ५ ते ८ मिनिटे उशिरा. ट्रान्स-हार्बर मार्ग सेवा सुरळीत. पोर्ट मार्ग (Port Line) : सेवा सुरळीत सुरू आहे..मुसळधार पावसासोबत सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे दृश्यमानता कमी झाल्याने गाड्यांचा वेग नियंत्रित ठेवावा लागत असल्याने मुख्य आणि हार्बर मार्गावर हा विलंब होत आहे, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पावसाने पश्चिम रेल्वेची दाणादाण, विरार- नालासोपारा ट्रॅक पाण्याखाली; लोकल वसईपर्यंतच, एक्सप्रेसचेही वेळापत्रक कोलमडले.कर्जत-खोपोली विभागात प्रवास करणाऱ्यांनी रेल्वे वेबसाइट, NTES अॅप किंवा स्थानिक स्टेशन मास्टरशी संपर्क साधावा. पावसाळी हवामानात प्रवास करताना सावधगिरी बाळगावी आणि सुरक्षित अंतर राखावे..FAQs 1. कर्जत–खोपोली मार्गावर लोकल सेवा का बंद आहे? ➡️ रुळांवर पाणी साचल्यामुळे आणि खडी वाहून गेल्यामुळे सेवा ठप्प झाली आहे.2. सध्या कोणत्या मार्गावर ट्रेन सेवा सुरळीत आहे? ➡️ ट्रान्स-हार्बर आणि पोर्ट लाईन पूर्णपणे सुरळीत सुरू आहेत.3. मुख्य मार्गावरील गाड्या उशिरा का धावत आहेत? ➡️ कमी दृश्यमानता आणि सुरक्षिततेसाठी वेग कमी ठेवल्यामुळे उशीर होत आहे.4. प्रवाशांनी कोणती खबरदारी घ्यावी? ➡️ अधिकृत अपडेट्स तपासावेत, सुरक्षित अंतर राखावे आणि सावधगिरीने प्रवास करावा.5. पर्यायी माहिती कुठे मिळू शकते? ➡️ रेल्वे वेबसाइट, NTES अॅप किंवा स्थानिक स्टेशन मास्टरकडून माहिती मिळू शकते.6. हार्बर लाईनवर किती उशीर होत आहे? ➡️ हार्बर लाईनवरील गाड्या सुमारे ५ ते ८ मिनिटे उशिराने धावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.