मुंबई

Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प

Karjat Khopoli Train Disruption : मुख्य मार्गावर सेवा सुरू आहे, मात्र गाड्या ८–१० मिनिटे उशिराने धावत आहेत. हार्बर लाईन ५–८ मिनिटे उशिरा, तर ट्रान्स-हार्बर आणि पोर्ट लाईन सुरळीत सुरू आहेत.
Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प
Yashwant Kshirsagar
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Karjat–Khopoli Route Suspended Due to Track Damage : कोकणसाह मुंबईत रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. सोमवारी सकाळी मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या कर्जत ते खोपोली दरम्यानच्या रुळांवर पाणी वाहू लागल्याने खडी वाहून गेल्यामुळे लोकल ट्रेन सेवा ठप्प झाली आहे करण्यात आली आहे. या विभागातील प्रवाशांनी पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

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Mumbai local train delays