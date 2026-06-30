मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत

Heavy Rain Triggers Waterlogging, Traffic Congestion and Local Train Delays Across Mumbai : नवी मुंबईत सायन-पनवेल महामार्गासह एपीएमसी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ ते सीबीडी बेलापूरपर्यंत रस्ते जलमय; प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णवाहिका व कार्यालयीन प्रवाशांचे हाल
Mumbai rain update

Mumbai rain update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Mumbai Rain Update: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी पहाटेपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. विशेषतः नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला असून सायन-पनवेल महामार्गावरील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. जुईनगर रेल्वे स्थानकाजवळ मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Weather
Mumbai Rain
rain alerts Maharashtra