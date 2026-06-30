Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत

Mumbai Rain Update: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी पहाटेपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. विशेषतः नवी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला असून सायन-पनवेल महामार्गावरील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. जुईनगर रेल्वे स्थानकाजवळ मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..नवी मुंबईतील अनेक भाग जलमयनवी मुंबईतील एपीएमसी परिसरासह विविध ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्याचे चित्र दिसून आले. सायन-पनवेल महामार्गावरील जुईनगर स्थानकाजवळील पाणी साचल्यामुळे वाहतूक संथ झाली. सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ ते सीबीडी बेलापूर या मार्गावर अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या कोंडीचा फटका दैनंदिन प्रवाशांसह रुग्णवाहिकेलाही बसला असून अत्यावश्यक सेवांनाही अडथळ्यांचा सामना करावा लागला..दैनंदिन प्रवाशांचे हालआठवड्याच्या दुसऱ्याच कामकाजाच्या दिवशी सुरू झालेल्या या पावसामुळे कार्यालयीन वेळेत मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची गैरसोय झाली. ठाणे आणि लगतच्या उपनगरांमध्येही मुसळधार पावसाचा प्रभाव जाणवला. रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहने अत्यंत संथ गतीने पुढे सरकत होती. अनेक कार्यालयीन कर्मचारी वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने त्यांच्या प्रवासात मोठा विलंब झाला..Mumbai: समुद्र, शॉपिंग आणि मनोरंजनाचा संगम... मुंबईला मिळाले नवे पर्यटनस्थळ; इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल आता सर्वसामान्यांसाठी खुले.लोकल रेल्वे सेवेलाही फटकामुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी उपनगरीय रेल्वे सेवाही पावसामुळे विस्कळीत झाली. कल्याण-सीएसएमटी मार्गावरील लोकल गाड्या सुमारे १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या. जलद लोकल सेवांनाही तितकाच विलंब झाला. सलग दुसऱ्या आठवड्यात लाखो प्रवाशांना उशिरा धावणाऱ्या रेल्वे सेवेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागला..चर्चगेट-विरार मार्गावरील धीम्या लोकल गाड्या १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या, तर जलद गाड्यांना ५ ते १० मिनिटांचा विलंब झाला. अंधेरी ते विरार दरम्यान सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे सिग्नल आणि रेल्वे रुळांच्या स्थितीवर परिणाम झाल्याने पश्चिम रेल्वेने गाड्यांचा वेग कमी ठेवला.सीएसएमटी-पनवेल आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावरील रेल्वे सेवांनाही ५ ते १० मिनिटांचा विलंब झाला. याशिवाय काही लांब पल्ल्याच्या गाड्याही नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये भर पडली..हवामान विभागाचा इशारामुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुसळधार पावसाचा जोर कायम राहिल्यास येत्या काळात आणखी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..Mumbai Rain Alert : मुंबईकरांनो काळजी घ्या! पुढचे पाच दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता; ठाणे अन् पालघरलाही सतर्कतेचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.