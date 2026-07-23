Mumbai Rain : मुंबईत मुसळधार सुरूच, लोकल सेवेवर परिणाम; पालघरमध्ये पूरस्थिती, शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

मुंबई शहर तसेच उपनगरांसह बहुतांश भागांत पावसाचा जोर कायम आहे. पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांच्या तीव्रतेमुळे दक्षिण मुंबई, अंधेरी, बोरिवली, विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी आणि पालघर परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू होता. पुणे वेधशाळेच्या अंदाजानुसार, पुढील ४८ तास राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत पावसाचा जोर कायम राहणार असून, त्यानंतर हळूहळू कमी होईल..पालघरमध्ये पूरस्थिती पालघर जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. कालपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे डहाणू आणि तलासरी तालुक्यात पूरस्थिती निर्माण झाली. डहाणू शहराला चारही बाजूंनी पाण्याने वेढा घातला होता. इराणी रोड, चंद्रिका हॉटेल परिसर, सागर लॉज आणि बस डेपो परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. तलासरी आणि कासा भागातही सखल भागात घरांमध्ये पाणी शिरले..जिल्हा प्रशासनाने आज डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. अत्यावश्यक कामाशिवाय नागरिकांनी बाहेर पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. काल जिल्ह्यात रेड अलर्ट तर आज ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Vasai Virar Local Close : वसई विरार दरम्यान लोकल बंद; ट्रॅक्टरवाल्यांचा भाव वधारला, तालुक्यातील अनेक ठिकाणची वीज गायब.मुंबई लोकलवर परिणामपश्चिम रेल्वे: डहाणू ते विरार लोकल सेवा पूर्णपणे बंद आहे.विरार-चर्चगेट लोकल १५ ते २० मिनिटे उशिराने धीम्या गतीने सुरू आहेत.मध्य रेल्वे: १० ते १५ मिनिटे उशिरा.हार्बर रेल्वे: ५ ते १० मिनिटे उशिरा सुरू. .गुजरात सीमेवर रस्ता बंदमहाराष्ट्राशेजारील गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यातील मुसळधार पावसामुळे धरमपूर-कपराडा भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. महाराष्ट्रातून गुजरातकडे जाणारा प्रमुख रस्ता बंद करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी चारचाकी वाहने पुरात अडकल्याची माहिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.