मुंबई

Mumbai Rain : मुंबईत मुसळधार सुरूच, लोकल सेवेवर परिणाम; पालघरमध्ये पूरस्थिती, शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Palghar Flood : प्रशासनाने डहाणू व तलासरीतील शाळा, महाविद्यालये व अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मुंबई लोकल सेवा विस्कळीत; काही मार्गांवर सेवा बंद तर काही ठिकाणी उशिराने सुरू आहे.
Palghar Flood Situation Worsens; Schools and Colleges Shut

Palghar Flood Situation Worsens; Schools and Colleges Shut

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबई शहर तसेच उपनगरांसह बहुतांश भागांत पावसाचा जोर कायम आहे. पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांच्या तीव्रतेमुळे दक्षिण मुंबई, अंधेरी, बोरिवली, विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी आणि पालघर परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू होता. पुणे वेधशाळेच्या अंदाजानुसार, पुढील ४८ तास राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत पावसाचा जोर कायम राहणार असून, त्यानंतर हळूहळू कमी होईल.

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