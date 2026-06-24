Mumbai Rain News : मुंबईत पहिल्याच पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, लोकल सेवेवर परिणाम; पुढील काही तास धोक्याचे, हवामान विभागाचा इशारा

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने शहरात मोठी अडचण निर्माण केली आहे. साकीनाका, वांद्रे, शिव, अंधेरी पश्चिम, बोरीवली पूर्व, गांधी मार्केट आदी ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहने बंद पडली आहेत. अंधेरी पश्चिममध्ये आज पहाटे ५.४० वाजताच पाणी साचलेले दिसून आले. मुसळधार पावसामुळे अंधेरी सबवे बंद करण्यात आला आहे. .पुढील ३ तास धोक्याचेमुंबईवर ढगांची दाटी झाल्याने पावसाचा जोर कायम आहे. हवामान विभागानुसार, आज दिवसभर मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन तासांत मुंबई शहर, उपनगर आणि पालघर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि ४० ते ६० किमी/तास वेगाने सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..गांधी मार्केट परिसरात पाणी साचल्याने अनेक वाहने बंद पडली. वाहतूक पोलिसांकडून वाहने बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रियदर्शनी आणि सोमय्या महाविद्यालय परिसर जलमय झाला आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गवर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला आहे. मुंबईकडे येणारी आणि ठाण्याकडे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे..Pune Rain : पुण्यात पूर्वमोसमी पावसाची जोरदार हजेरी; उकाड्यातून दिलासा, पण वाहतूक कोंडी, अपघात, वीज खंडित झाल्याने पुणेकर हैराण.ठाणे आनंद नगर नाक्याजवळ भले मोठे झाड पडल्याने वाहतूक संथ झाली.तीनहात नाका येथील उड्डाणपुलाजवळील रूणवाल प्लाझा परिसरात झाड कोसळून अनेक कार आणि दुचाक्यांचे नुकसान झाले. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली असून झाड हटवण्याचे काम सुरू आहे. यात पाच वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. .लोकल सेवेवर परिणाम मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील लोकल ट्रेन उशिराने धावत आहेत. पाऊस कायम राहिल्यास रेल्वे सेवेवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अरबी समुद्रात मोठी भरती आज सकाळी ८ वाजून २५ मिनिटांनी मुंबईच्या समुद्राला मोठी भरती येणार असल्याने पाऊस सुरू राहिल्यास पूरस्थिती आणखी बिघडू शकते. मुंबई महानगरपालिका, वाहतूक पोलिस आणि अग्निशमन दल सतर्क झाले असून नागरिकांना अनावश्यक बाहेर पडू नका, सावधगिरी बाळगा असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.