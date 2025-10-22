मुंबई

Mumbai News: धोबीघाट पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: मुंबईतील धोबीघाट पुनर्विकास प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील धोबीघाटावर कपडे धुणाऱ्या रस्सी (दोरी)धारकांना पर्यायी जागा आधीच दिल्यामुळे, झोपडपट्टी पुनर्विकास (झोपू) प्रकल्पात अडथळा निर्माण करण्याचा त्यांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com