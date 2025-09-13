मुंबई

Mumbai News: खड्ड्यांप्रकरणी भरपाई देण्यास तयार राहा, उच्च न्यायालयाकडून मुंबई महापालिका धारेवर

Mumbai High Court: मुंबईसह आसपासच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह इतर प्राधिकरणांना भरपाईचा इशारा दिला आहे.
मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १२) मुंबई महापालिकेसह इतर प्राधिकरणांना धारेवर धरले. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यातील जखमी आणि मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यासाठी पालिकेने तयार राहावे, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

