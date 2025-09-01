Manoj Jarange: मनोज जरांगेचं आंदोलन बेकायदेशीर... अनेक अटींच उल्लंघन... हायकोर्टात काय घडलं? राज्य सरकारने मांडली बाजू

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. आंदोलनामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि वाहतूक कोंडी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. .आंदोलन बेकायदेशीर?महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टात सांगितलं की, आंदोलनासाठी फक्त 5,000 लोकांना परवानगी देण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त लोक मुंबईत जमले. आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी मर्यादित होती, परंतु रस्ते अडवले गेले आणि ध्वनिक्षेपकांचा बेकायदेशीर वापर झाला. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, आंदोलकांनी मुंबई शहर अडवून ठेवलं आहे, ज्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.राज्य सरकारने कोर्टात स्पष्ट केलं की, आंदोलनाला केवळ 9 AM ते 6 PM पर्यंत परवानगी होती, परंतु या वेळेचंही उल्लंघन झालं. तसेच, शनिवार आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नव्हती, तरीही आंदोलकांनी नियम मोडले..गणेशोत्सवात अडथळेगणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या काळात आंदोलनामुळे पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखणं कठीण झालं आहे. महाधिवक्ता सराफ यांनी कोर्टात सांगितलं की, “आम्ही समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण आंदोलकांनी अटींचं उल्लंघन केलं आहे.” याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनीही आंदोलनामुळे मुंबईकरांचे हाल होत असल्याचा दावा केला..Manoj Jarange : सुप्रिया सुळेंच्या गाडीवर बाटल्या फेकल्या, जरांगेंनी आंदोलकांना खडसावलं; म्हणाले, ''भेटायला आलेल्या नेत्यांना...''.न्यायालयाची विचारणा आणि याचिकाकर्त्यांचा दावामुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का, याबाबत विचारणा केली. गेल्या सुनावणीत कोर्टाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, आंदोलनाला केवळ आझाद मैदानात परवानगी आहे आणि इतर ठिकाणी रस्ते अडवण्यास मनाई आहे. कैलास खांडबहाले यांनीही यासंदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे श्रीकांत अडाते यांनी कोर्टात हजेरी लावली. आंदोलकांनी परवानगीच्या अटींचं पालन करणार असल्याचं लेखी स्वरूपात कबूल केलं होतं, परंतु प्रत्यक्षात नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे..आंदोलकांचा बाजू मांडण्याचा प्रयत्नआंदोलकांच्या वतीनेही आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे, परंतु याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. आंदोलनाला एका दिवसाची परवानगी होती, परंतु ते अनिश्चित काळासाठी सुरू आहे, असा आरोप आहे..राज्य सरकारची भूमिकाराज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं की, आंदोलनाला फक्त आझाद मैदानात परवानगी आहे आणि इतर ठिकाणी रॅली किंवा धरणे आयोजित करण्यास मनाई आहे. ध्वनिक्षेपकांचा वापरही परवानगीशिवाय केला गेला. गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागत आहे.मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. आंदोलनाच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कोर्ट काय निर्णय घेतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं हे आंदोलन मुंबईच्या जनजीवनावर परिणाम करत आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आंदोलनाची दिशा आणि शहरातील परिस्थिती यावर मोठा प्रभाव पडेल..Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.