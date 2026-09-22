Mumbai Pollution: मुंबईत ध्वनी, वायुप्रदूषणाची गंभीर समस्या; उच्च न्यायालयाचे तपशील सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : शहरातील सण-उत्सवांदरम्यान लाऊडस्पीकर, अॅम्प्लिफायरच्या आवाजासह सार्वजनिक ठिकाणी फोडण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे ध्वनी व आणि यंदाचा सविस्तर वायुप्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्याची स्वतःहून दखल घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २१) जनहित याचिका दाखल केली. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकारने काय कारवाई केली? ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळले जातात का? त्याबाबतचा गतवर्षीचा ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश महाधिवक्त्यांना दिले आणि सुनावणी मंगळवारी (ता. २२) सूचीबद्ध केली..ध्वनिप्रदूषणासाठी कायद्यात आणि नियमांमध्ये परवानगीयोग्य डेसिबलची मर्यादा निश्चित असून त्यासाठी सक्षम कायदेशीर चौकट अस्तित्वात आहे; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीत या नियमांची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयीन कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सोमवारी खंडपीठाने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊन स्वतःहून दखल घेतल्याचे सांगितले..Mira-Bhayandar: धक्कादायक! डब्यात मेथीची भाजी आणल्याने विद्यार्थ्याला ५० रुपयांचा दंड, मनसे आक्रमक.गणेशोत्सव किंवा मिरवणुकांवर न्यायालयाचा आक्षेप नाही; मात्र त्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचा विचार करून आणि ध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊनच आयोजित कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मिरवणुकांमध्ये एकाच वेळी मोठ्याने संगीत वाजविणे आणि फटाके फोडणे यामुळे एकत्रित ध्वनीची पातळी वाढते आणि निर्धारित नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यासाठी हजारो नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांचा बळी देता येणार नाही. आजारी व ज्येष्ठ नागरिकांसह विद्यार्थी आणि लहान मुलांनाही त्रास होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले..Mumbai Rain: २४ तासात वातावरणात मोठे बदल होणार! 'या' जिल्ह्यांमध्ये तुफान बरसणार, हवामान विभागाचा अलर्ट.फटाक्यांमुळे मुंबईतील गंभीर असलेल्या वायुप्रदूषणात भर पडते. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडल्याने दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना अपघाताचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे ध्वनि आणि वायुप्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घालण्याची वेळ आल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..माहिती सादर करण्याचे आदेशसध्या गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळले जातात का? आवाजाच्या मयदिबाबत काही नियमावली आहे का? त्याची अंमलबाजवणी होते का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली? गेल्या वर्षी परिस्थिती काय होती? याबाबतचा सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.