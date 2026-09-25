मुंबई

High Court: डीएनए चाचणी ही विशेष कारणास्तव! न्यायालयाकडून पितृत्व वादातील आदेश रद्द

Bombay High Court: डीएनए चाचणी नियमित चाचणी नसून विशेष कारणास्तव केली जाणारी चाचणी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाकडून पितृत्व वादातील आदेश रद्द करण्यात आले.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : केवळ पितृत्वाबाबत वाद आहे म्हणून डीएनए चाचणीचे आदेश देता येणार नाहीत. या चाचणीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने आपल्या दाव्याचा आधार सिद्ध करण्यासाठी प्रथम पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. मुळात डीएनए चाचणी नियमित चाचणी नसून विशेष कारणास्तव केली जाणारी चाचणी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आणि नाशिक कनिष्ठ न्यायालयाचे डीएनए चाचणीचे आदेश रद्द केले.

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