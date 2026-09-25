High Court: डीएनए चाचणी ही विशेष कारणास्तव! न्यायालयाकडून पितृत्व वादातील आदेश रद्द

मुंबई : केवळ पितृत्वाबाबत वाद आहे म्हणून डीएनए चाचणीचे आदेश देता येणार नाहीत. या चाचणीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने आपल्या दाव्याचा आधार सिद्ध करण्यासाठी प्रथम पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. मुळात डीएनए चाचणी नियमित चाचणी नसून विशेष कारणास्तव केली जाणारी चाचणी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आणि नाशिक कनिष्ठ न्यायालयाचे डीएनए चाचणीचे आदेश रद्द केले..पित्याच्या अनैतिक संबंधांतून जन्मलेला मुलगा असल्याचा दावा अर्जदाराने केला होता, त्यासाठी मृत पित्याच्या कायदेशीर अपत्यासोबत डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. आपण जैविक पुत्र असून, मालमत्तेतील पाचवा हिस्सा देण्याची मागणीदेखील त्याने केली होती. ती मागणी नाशिकच्या दिवाणी न्यायालयाने २०१८मध्ये मान्य केली होती. या आदेशाला मृत व्यक्तीची कायदेशीर पत्नी आणि तीन मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात अर्जदाराने आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर केले नव्हते..Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांना १० वर्षांनी दिलासा, ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त.न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने ही बाब विचारात घेतली. पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शास्त्रीय पुराव्याशिवाय वाद सोडवणे अशक्य झाले, तर दावा करणारी व्यक्ती पुन्हा डीएनए चाचणीची मागणी करू शकते, असे सांगत न्यायालयाने नाशिक सत्र न्यायालयाचे आदेश रद्द केले..Thane Crime: ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या, रात्री गस्त घालत असताना गावगुंडाने जागीच संपवलं; नेमकं काय घडलं?.पुन्हा अर्ज करण्याची मुभापुत्र म्हणून आपली ओळख सिद्ध करणारी मागणी न करता त्यांनी थेट मालमत्तेतील हिश्शाची मागणी केल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डीएनए चाचणीसाठी नवीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा प्रतिवाद्यांना देऊन कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश रद्द केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.