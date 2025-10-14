Mumbai News: खड्ड्यांमुळे मृत्यू; ६ लाख भरपाई उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश

मुंबई : महामुंबई परिसरातील खराब रस्त्यांचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. नागरिकांना चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे हे महापालिका आणि राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. खड्डे तसेच उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्याने मृत्यू झाल्यास नातेवाईक आणि जखमी भरपाईसाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १३) दिला. यानुसार मृतांच्या नातेवाइकांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीनुसार ५० हजार ते अडीच लाख भरपाई देण्याचे आदेश दिले..खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापतींसाठीची भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून म्हणजेच महापालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात येईल, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले. भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांमध्ये वितरित करावी. विलंब झाल्यास दाव्याच्या तारखेपासून देय होईपर्यंत वार्षिक नऊ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे..Mumbai Metro: मेट्रोचा प्रवास सोपा होणार! तिकिटांसाठी रांग लावण्याची गरज नाही, व्हॉट्सअॅपद्वारे बुकिंगची सेवा सुरू, प्रक्रिया काय?.४८ तासांत खड्डे बुजवा!चांगले आणि सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम आढळल्यास कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, त्यांच्याकडून दंड आकारावा आणि कायद्यानुसार योग्य विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई करावी. सर्व खड्डे तक्रार मिळाल्यापासून ४८ तासांत दुरुस्त करावे अन्यथा संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारावर विभागीय कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. .भरपाईसाठी समित्याभरपाई निश्चितीसाठी महापालिका हद्दीतील समितीत पालिका आयुक्त, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव, तर नगर परिषद हद्दीत मुख्याधिकारी आणि जिल्ह्याच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, महापालिका हद्दीबाहेर समितीत जिल्हाधिकारी आणि संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, बीपीटी किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संबंधित समित्यांमध्ये प्राधिकरणाचा समावेश असेल. .समितीची जबाबदारीमृत्यू किंवा अपघाताशी संबंधित माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांत समितीची पहिली बैठक होईल. समिती मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांनी किंवा जखमी व्यक्तींनी सादर केलेल्या अर्जावर कारवाई करू शकते. वृत्तपत्रातील बातम्या अन्य स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीची दखलही समिती घेऊ शकते. संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला अशा कोणत्याही घटनेची माहिती ४८ तासांत समितीला कळवणे बंधनकारक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.