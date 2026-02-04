मुंबई

Mumbai High Court: 'या' कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळणार का? उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम

Mumbai High Court Questions Exclusion of VIP Drivers from Five-Day Workweek Policy: व्हीआयपी–व्हीव्हीआयपी सेवेत असलेल्या चालकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करायचा का, यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले असून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : राज्यातील अतिमहत्त्वाचे (व्हीआयपी) किंवा अति-अतिमहत्त्वाच्या (व्हीव्हीआयपी) सेवेत असलेल्या चालाकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार की नाही, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचेही आदेश दिले.

