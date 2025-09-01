Mumbai Court on Manoj Jarange: “आम्ही संयम ठेवला, कारण..."; कोर्टाने मनोज जरांगेंना झापलं, नोंदवल महत्वाचं निरीक्षण

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील नियमभंगावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. आंदोलनाला परवानगी देताना ठरलेल्या अटींचं सर्रास उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत कोर्टाने जरांगे पाटलांना सयंम ठेवण्याचं आणि नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या माहिती आणि फोटोंमुळे आंदोलनाचं गांभीर्य आणि त्याचा मुंबईकरांवर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..आंदोलनातील नियमभंग आणि कोर्टाचा रोषमुंबई उच्च न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. जरांगे यांनी आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती, परंतु त्यात आमरण उपोषणाचा उल्लेख नव्हता. कोर्टाने यावर आश्चर्य व्यक्त करताना म्हटलं, “आमरण उपोषणाला नियमात परवानगी नाही. तरीही परवानगी का देण्यात आली, अटींचं पालन झालं नाही.” राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं की, आंदोलनात 5,000 लोकांची क्षमता सांगितली होती. त्यापेक्षा जास्त लोक आले. तसेच 1,500 वाहनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक आणि जनजीवन विस्कळीत झालं आहे..आझाद मैदानात तंबू उभारले जाणं, फ्लोरा फाऊंटन आणि सीएसएमटी स्थानक परिसरात आंदोलकांचा जमाव यामुळे शहर “खेळाचं मैदान” बनलं आहे, असं राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं. यासोबतच, बैलगाड्यांचा वापर आणि रस्त्यांवरील अडथळे यामुळे मुंबईकरांचं जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं सरकारने नमूद केलं. उच्च न्यायालयाने यावर विचारणा केली, “तंबू उभारण्याचं काय कारण? याचा तोडगा काय?” यावर सरकारने पोलिसांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं, परंतु नियमांचं सर्रास उल्लंघन होत असल्याचंही स्पष्ट केलं..राज्य सरकार आणि कोर्ट यांच्यातील संवादउच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचंही उल्लंघन झाल्याचं सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या फोटोंद्वारे स्पष्ट केलं. “आंदोलनकर्त्यांनी नियमांचं पालन करणं अपेक्षित होतं, पण तसं झालं नाही,” असं सरकारचं म्हणणं आहे. कोर्टाने यावर नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं, “नियमांचं उल्लंघन होत आहे, तुम्ही नोटीस बजावू शकता.” याशिवाय, जरांगे यांनी परवानगीचा कालावधी तीन दिवसांनी वाढवण्यासाठी केलेला अर्ज कोर्टात सादर झाला, परंतु सरकारने कोणतीही वाढ देण्यास नकार दिला होता..आंदोलनाला विरोध आणि सदावर्ते यांची भूमिकाआंदोलनाला विरोध करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात आपली बाजू मांडली. “मुख्यमंत्री मराठा नसल्याने हे सर्व घडवून आणलं जात आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसंच, यापूर्वी त्यांच्या तक्रारीमुळे जरांगे यांना वाशी येथे रोखण्यात आलं होतं, असा दावाही त्यांनी केला. “आंदोलन हाताबाहेर गेलं आहे. मुंबईकरांना उगाच त्रास होऊ नये. दूध, पालेभाज्यांच्या गाड्या अडवल्या जात आहेत. शाळा, महाविद्यालयं आणि नोकरदारांचं नुकसान होत आहे,” असं सदावर्ते यांनी कोर्टात सांगितलं..मुंबईकरांचं जनजीवन विस्कळीत होऊ नयेउच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, आंदोलनामुळे मुंबईकरांचं जनजीवन विस्कळीत होता कामा नये. “लोकांना मूलभूत गरजा मिळायला हव्यात. रस्ते अडवणं, वाहतूक थांबवणं हे टाळता आलं असतं,” असं कोर्टाने नमूद केलं. तसंच, “आंदोलनाच्या विरोधात नाही, पण नियमांचं पालन करावं. पावसात आंदोलन करताय, तर चिखलात बसण्याची तयारी ठेवा,” असा टोला कोर्टाने लगावला..आंदोलनकर्त्यांना कोर्टाचा इशाराउच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना नियमांचं पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. “आम्ही सयंम ठेवला, कारण काहीतरी चांगलं व्हावं असं वाटतं. पण नियमांचं उल्लंघन खपवून घेतलं जाणार नाही,” असं कोर्टाने बजावलं. आंदोलन हाताबाहेर गेल्यास कठोर कारवाईचे संकेतही कोर्टाने दिले आहेत. अटींच पालन होणार याची श्वाश्वती देता का असा सवाल देखील कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांना केला.आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांनी वानखडे आणि ब्रेब्रॉन या ऐतिहासिक स्टेडियमची मागणी कोर्टासमोर मांडली. यावर न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, "५ हजार आंदोलकांपलीकडे जे अतिरिक्त लोक येतात त्यांना तुम्ही घरी पाठवू शकता का?" असा थेट सवाल उपस्थित केला. आंदोलकांकडून नियमांचे पालन होत नाही हे स्पष्ट असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. तसेच, वानखडे आणि ब्रेब्रॉन यासारख्या ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या स्टेडियमची मागणी करता, तुम्ही काही कळतं का? , असं सुनावलं.मुंबई बाहेरुन येणाऱ्या आंदोलकांना ठाण्यातचं थांबनवा, कठोर निर्णय घ्यावा लागला तरी चालेल, असा निर्णय कोर्टाने दिला. तसेच कोर्टाने सिग्नलवर आंदोलक नाचताना व्हिडिओ दाखवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.