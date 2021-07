गुलशन कुमार हत्या प्रकरण: अब्दुल रौफ दाऊद मर्चंटची जन्मठेपेची शिक्षा कायम

By

मुंबई : टी सिरीज कंपनीचे मालक गुलशन कुमार यांच्या हत्येच्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने आरोपी अब्दुल रौफ दाऊद मर्चंटची जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कायम ठेवली. (Mumbai High Court upheld the life sentence of accused Abdul Rauf Dawood Merchant murder case of Gulshan Kumar owner T-Series company)

सत्र न्यायालयाने ता 29 एप्रिल 2002 मध्ये रौफ मर्चंटला भादंवि कलम 302, 307, 120 ब इ. आरोपात ( हत्या, हत्येचा प्रयत्न, कटकारस्थान) दोषी ठरविले होते. याविरोधात त्याने केलेल्या अपील याचिकेवर आज न्या साधना जाधव आणि न्या नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने शिक्षा सुनावली. आरोपीची गुन्हेगारी पाश्वभूमी आहे आणि तो एकदा फरारही झाला होता. त्यामुळे त्याचा सहानुभूतीने विचार होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. रौफला कलम 392 आणि 397 च्या आरोपातून न्यायालयाने मुक्त केले आहे.

न्यायालयाने अन्य आरोपी निर्माता रमेश तौरानी यांच्या विरोधात राज्य सरकारने केलेले अपील नामंजूर केले आहे. त्यामुळे तौरानी यांना दिलासा मिळाला आहे. व्यावसायिक कारणातुन गुलशन कुमार यांची 12 औगस्ट 1997 रोजी जुहूमध्ये हत्या झाली होती.