मुंबई

Mumbai Children Hostage: रोहित आर्यने खिडक्यांना सेन्सर का लावले होते? पोलिसांनी त्याला कसा चकमा दिला?

The deceased kidnapper, a former Nagpur school teacher, held 17 children hostage over a ₹1 Crore government fund dispute; he was neutralized after firing an air gun at the Quick Response Team
Mumbai Children Hostage: रोहित आर्यने खिडक्यांना सेन्सर का लावले होते? पोलिसांनी त्याला कसा चकमा दिला?
संतोष कानडे
Updated on

Rohit Arya Encounter: मुंबईतल्या पवईमध्ये एका स्टुडिओत १७ मुलांना ओलीस ठेवण्यात आलेलं होतं. या प्रकरणातला आरोपी रोहित आर्य याचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. यामध्ये आता अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे येत आहेत. रोहितने स्टुडिओच्या खिडक्यांना सेन्सर लावलेले होते. पण हेच त्याच्या मृत्यूचं कारण ठरलं.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com