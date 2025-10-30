Mumbai Children Hostage: रोहित आर्यने खिडक्यांना सेन्सर का लावले होते? पोलिसांनी त्याला कसा चकमा दिला?

Rohit Arya Encounter: मुंबईतल्या पवईमध्ये एका स्टुडिओत १७ मुलांना ओलीस ठेवण्यात आलेलं होतं. या प्रकरणातला आरोपी रोहित आर्य याचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. यामध्ये आता अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे येत आहेत. रोहितने स्टुडिओच्या खिडक्यांना सेन्सर लावलेले होते. पण हेच त्याच्या मृत्यूचं कारण ठरलं..गुरुवार, दि. ३० ऑक्टोबर रोजी पवईतल्या RA स्टुडिओमध्ये ही घटना घडली. मागच्या पाच दिवसांपासून रोहित आर्य हा व्यक्ती स्टुडिओमध्ये वेब सीरिजसाठी ऑडिशनच्या नावाखाली मुलांना बोलवून घेत होता. गुरुवारी सकाळी साधारण १० वाजता १०० पेक्षा जास्त मुलं ऑडिशनसाठी पोहोचले. परंतु दुपारी १ वाजता १७ मुलं घरीच पोहोचली नाहीत. त्यामुळे आई-वडील चिंतेत पडले. त्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली..जेव्हा पोलिस आरए स्टुडिओमध्ये पोहोचले तेव्हा दरवाजा आतून बंद होता. खिडक्यांवर उंच पडदे आणि काचा होत्या. आतमधून मुलांचे आवाज येत होता. परंतु रोहित काहीच उत्तर देत नव्हता. तेव्हाच त्याने सोशल मीडियामध्ये एक व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात तो म्हणाला, मी दहशतवादी नाही, मी पैसे मागत नाहीये.. फक्त मला काही लोकांशी बोलायचं आहे. कारण माझं म्हणणं ऐकलं जात नाहीये. त्यामुळे मी हे पाऊल उचललं आहे.पोलिसांच्या तांत्रिक टीमने पाहाणी केली तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. कारण रोहितने खिडक्यांना आणि दरवाज्याला सेन्सर बसवलेले होते. या सेन्सरमुळे कुणीही जवळ आलं किंवा काही हालचाल केली तर बीप व्हायचं. यामुळे त्याला बाहेर कुणीतरी आहे, हे कळायचं..एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितलं की, रोहितने त्या जागेला मिनी कमांड सेंटर बनवलं होतं. एक पाऊल पुढे टाकताच सेन्सर अॅक्टिवेट व्हायचं. कुणीही पोलिस आपल्या परवानगीशिवाय आत येऊ नये, यासाठी त्याने हा कारनामा केला होता. पोलिसांनी या सेन्सर सिस्टीमचाच वापर करुन रोहितला चकमा दिला..तांत्रिक टीमने सेन्सरच्या फ्रिक्वेन्सीला ट्रेस करुन डमी मुव्हमेंट बनवली आणि रोहित आर्यचं लक्ष विचलित केलं. जेव्हा तो स्टुडिओच्या समोरच्या भागात आला तेव्हा पोलिसांच्या क्विक रिस्पॉन्स टीमने मागच्या बाजूने बाथरुममधून स्टुडिओत प्रवेश केला. या ठिकाणी मात्र सेन्सर लावलेला नव्हता. खिडकी तोडून पोलिसांनी आतमध्ये प्रवेश केला.जेव्हा पोलिस मुलांना रेस्क्यू करत होते, तेव्हा रोहितने एअर गनचा वापर करुन पोलिसांवर फायरिंग केलं. त्यामुळे काचा फुटल्या आणि रुममध्ये खळबळ उडाली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला सरेंडर करण्याचं आवाहन केलं. परंतु त्याने पुन्हा गोळी चालवली. पोलिसांच्या प्रत्युत्तरात रोहित आर्यच्या छातीमध्ये दोन गोळ्या लागल्या..पोलिसांनी जखमी रोहित आर्यला ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल. तिथेच उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस तपासामध्ये समजलं की, रोहित हा नागपूरच्या एका शाळेत शिक्षक होता. काही वर्षांपूर्वी त्याने स्वच्छता अभियान नावाने एक प्रोजेक्ट चालवला होता. त्यासाठी त्याला सरकारने एक कोटी रुपयांचा फंड मंजूर केला होता. परंतु त्याला ते पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळेच त्याने शिक्षण विभागावर दबाव निर्माण करण्यासाठी हा कारनामा केला. मात्र त्यात त्याला जीव गमवावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.