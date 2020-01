CAA:मुंबईत कांजुरमार्गमध्ये रेल रोको; मध्य रेल्वेची सेवा विस्कळीत  

मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळं मुंबईत मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. कांजूरमार्ग रेल्वे स्टेशन इथं रेल रोको करण्यात आल्यामुळं मध्य रेल्वेच्या सेवेवर याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळं मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. चाकरमान्यांना आज वेळेवर पोहोचण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.

Mumbai: Members of Bahujan Kranti Morcha block a railway track in Kanjurmarg station during a protest against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens . The organization has called for a 'Bharat Bandh' today. pic.twitter.com/1aVpEyh3Ot

— ANI (@ANI) January 29, 2020