Mumbai Crime: खेरवाडी प्रकरणात लव्ह एँगल! मुलीचा लग्नास नकार, निरजने प्रियकराचा काटा काढला; ६० तासात आरोपी गजाआड

Mumbai Police: मुंबईतल्या खेरवाडी हत्या प्रकरणात पोलिसांना मोठं यश आलं असून ६० तासांच्या आतमध्ये पोलिसांनी मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. या खुनाच्या घटनेला लव्ह एँगलची किनार असल्याची माहिती पोलिस तपासामधून पुढे आलेली आहे. हा गुन्हा करण्यात इतरही आरोपींचा सहभाग होता..खेरवाडी खून प्रकरणातल्या मृत व्यक्तीचं नाव अभिनव कुमार असं होतं. त्याच्यावर गळ्यावर वार करून हत्या करण्यात आली. ही घटना 13 एप्रिलला कलपतरू स्पार्कल परिसरात घडली होती. या प्रकरणातल्या मुख्य आरोपीचं नाव निरज कुमार विलास चौधरी (वय 31) असं आहे..अभिनव कुमार हा एका महिलेसोबत रिलेशनशीपमध्ये होता. त्या महिलेलंच लग्न निरज कुमारसोबत ठरलेलं होतं. मात्र अभिनव कुमारमुळे महिलेने निरजला लग्नासाठी नकार दिला. त्यामुळे संतापलेल्या निरज कुमारने आपल्या साथीदारांसोबत अभिनवचा पठलाग करुन त्याची हत्या केली..त्यानंतर आरोपी निरज कुमार मुंबईतून पळून गेला. त्याने रेल्वेने प्रवास करत अनेक ठिकाणं बदलली. मुंबई पोलिसांनी नागपूर आणि कोलकाता येथे आपली पथकं पाठवली. निरज कुमार प्रथम हावडा स्टेशनला पोहोचला. पुढे तो दिल्लीकडे जाण्याच्या प्रयत्नात होता..आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी तांत्रिक सर्व्हेलन्सचा वापर करुन माग काढला आणि कोलकाता विमानतळावरुन त्याला ताब्यात घेतलं. या प्रकरणात लव्ह एँगल असल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेलं आहे. अवघ्या ६० तासांमध्ये पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.