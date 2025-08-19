Mumbai Rain: मुसळधार पावसाने मुंबई थबकली! ठाण्याहून CST कडे जाणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द

मुसळधार पावसाने मुंबई आणि आसपासच्या परिसराला झोडपून काढले आहे. मंगळवारी सकाळपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या हार्बर लाईनवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटी) ते कुर्ला आणि मेन लाईनवरील कुर्ला ते सायन दरम्यानच्या लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे रुळांवर पाणी साचल्याने आणि मिठी नदीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ठाण्याहून CST कडे जाणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. .हार्बर लाईनवर गंभीर परिस्थितीमध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक हिरेन मीना यांनी सांगितले की, सकाळी 11:20 वाजल्यापासून सीएसटी ते कुर्ला दरम्यानच्या हार्बर लाईनवरील सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. चुन्नाभट्टी स्थानकाजवळ रुळांवर सुमारे 12 इंच पाणी साचले आहे. "मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि चुन्नाभट्टी येथील पाणी साचल्यामुळे हार्बर लाईनवरील गाड्या पुढील सूचनेपर्यंत रद्द करण्यात आल्या आहेत," असे मीना यांनी एक्सवर पोस्ट केले. त्यांनी नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे..पावसाने मुंबईत हाहाकारगेल्या 24 तासांत मुंबईतील अनेक भागांत 200 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. पूर्व उपनगरातील विक्रोळी येथे सर्वाधिक 255.5 मिमी पावसाची नोंद झाली, असे भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) सांगितले. आयएमडीने मंगळवारी मुंबई आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बोरिवली, अंधेरी, सायन, दादर आणि चेंबूरसह अनेक भागांत रात्रभर तुफानी पाऊस कोसळला, ज्यामुळे गाधी मार्केटसारख्या खालच्या भागांत मोठ्या प्रमाणात जलमग्नता निर्माण झाली..Mumbai Rain: मुंबई बुडतेय का? मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प, रस्ते-रेल्वे-हवाई सेवा विस्कळीत, नागरिक हैराण... फोटोतून पाहा भीषणता!.रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाममुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) बसेस अनेक ठिकाणी मार्ग बदलून चालवल्या जात आहेत. मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, खासगी कार्यालयांना कर्मचार्यांना घरी काम करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे..शासकीय कार्यालये बंद, शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टीमुंबई महानगरपालिकेने मंगळवारी सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. खासगी आस्थापनांना कर्मचार्यांना वर्क-फ्रॉम-होमचा पर्याय देण्याचे आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांतील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे.नागरिकांसाठी सावधानतेचा इशारामुंबईतील सततच्या पावसाने रस्ते आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या असून, नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पावसाचा जोर पाहता, आयएमडीने पुढील काही तासांतही मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि आपत्कालीन सेवा सतर्क असून, नागरिकांना सुरक्षित राहण्याचे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा कहर, पुढील १० तास धोक्याचे; लोकल सेवा विस्कळीत, विमान उड्डाणांवर परिणाम, शाळा- महाविद्यालयांना सुट्टी\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.