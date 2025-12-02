Mumbai Local Megablock: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडण्यासाठी १७ तासांचा मेगाब्लॉक! लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसची वाहतूक बंद, पण कधी? जाणून घ्या तारीख

Mumbai Local Megablock: ब्रिटिश काळापासून उभा असलेला एल्फिन्स्टन पूल आता पाडकामाच्या अंतिम टप्प्यात आला आहे. महारेल आणि मध्य रेल्वे यांच्यात झालेल्या ताज्या चर्चेनुसार पहिला मेगाब्लॉक १७ तासांचा घेण्याचे ठरले आहे. सुरुवातीला २० तासांचा ब्लॉक मागितला होता; पण मध्य रेल्वेने तो कमी करीत १७ तासांवर एकमत केले. हा ब्लॉक डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या शनिवारी रात्री घेण्याची शक्यता आहे..या ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी ते दादर यादरम्यान सर्व लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेसची वाहतूक बंद राहणार आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार असून, शेकडो लोकल फेऱ्या रद्द होतील. पर्याय म्हणून दादर स्थानकाहून मर्यादित लोकल सेवा चालवण्याची तयारी सुरू आहे. मेल-एक्स्प्रेस गाड्यादेखील दादर, एलटीटी किंवा पनवेलपर्यंतच धावतील..Mumbai Local Train AI Fake Tickets : मुंबई लोकल ट्रेनसाठी ‘AI’द्वारे बनावट तिकिटे तयार करणाऱ्यांना होवू शकते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा.पाडकामाची नवी फेज१२ सप्टेंबर २०२५पासून वाहन वाहतुकीसाठी बंद केलेल्या एल्फिन्स्टन पुलाच्या दोन्ही बाजूंचा मोठा भाग महारेलने आधीच हटवला आहे. आता सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवर असलेला १३२ मीटर लांबीचा मुख्य गर्डर उतरवणे. या भागासाठीच अनेक ब्लॉक्स घ्यावे लागणार आहेत. पहिल्या ब्लॉकमध्ये मुख्य जड संरचना हटवण्याचे काम होईल. त्याच वेळी मध्य रेल्वे आपल्या ओव्हरहेड वायर आणि इतर तांत्रिक कामांचे नियोजन करणार आहे..दोन भव्य क्रेन सज्जया पाडकामासाठी ८०० मेट्रिक टन क्षमता असलेल्या दोन महाकाय क्रेन साइटवर पोहोचल्या आहेत. या क्रेनच्या मदतीने पुलावरील लोखंडी गर्डर आणि वजनदार साहित्य सुरक्षितपणे उतरवले जाणार आहे. पुलाचे पाडकाम पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील संपूर्ण रस्ता आणि रेल्वे वाहतुकीसाठी नवे नियोजन करणे शक्य होणार आहे..Mumbai News: नवी मुंबईकरांनो लक्ष द्या!सीवूड्स-दारावे स्थानकाचे नाव बदलले; रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कारण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.