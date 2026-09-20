Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज! मध्य रेल्वेसह हार्बरवर २२ विशेष लोकलची घोषणा; कधी कोणती धावणार?

मुंबई : गणपती विसर्जनासाठी मध्य रेल्वेनेही भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष नियोजन जाहीर केले आहे. गणपती उत्सवाच्या काळात मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर १८, तर हार्बर मार्गावर चार, अशा एकूण २२ विशेष रात्रीच्या उपनगरीय गाड्या चालविण्यात येणार आहेत..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण-ठाणे आणि परतीच्या दिशेने मुख्य मार्गावरील विशेष सेवा २३/२४, २४/२५ आणि २५/२६ सप्टेंबरच्या रात्री धावतील. हार्बर मार्गावर केवळ गणपती विसर्जनाच्या दिवशी, म्हणजेच २५/२६ सप्टेंबरच्या रात्री, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल आणि परतीच्या दिशेने चार विशेष उपनगरीय गाड्या चालविण्यात येतील..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.केवळ २५/२६ सप्टेंबरच्या रात्री हार्बर मार्गावर चार विशेष सेवा चालविण्यात येतील. डाऊन हार्बर मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून पनवेलच्या दिशेने रात्री १.३० आणि २.४५ वाजता, तर अप हार्बर मार्गावर पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने १ आणि १.४५ वाजता लोकल सुटतील..सर्व स्थानकांवर थांबामध्य रेल्वेच्या या विशेष गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याण, ठाणे तसेच पनवेलदरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर थांबणार आहेत. गणपती उत्सवाच्या काळात रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या भाविकांना या अतिरिक्त सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. प्रवाशांनी गणपती उत्सवासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विशेष उपनगरीय रेल्वे सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे..Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.मुख्य मार्गावर प्रवाशांची सोयडाऊन मुख्य मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून कल्याणच्या दिशेने रात्री १.४० आणि ३.२५ वाजता, तर ठाण्याच्या दिशेने २.३० वाजता विशेष लोकल सुटतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.