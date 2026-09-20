मुंबई

Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज! मध्य रेल्वेसह हार्बरवर २२ विशेष लोकलची घोषणा; कधी कोणती धावणार?

Special Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज झाले भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष नियोजन जाहीर केले आहे. या कालवधीत २२ विशेष लोकलची घोषणा करण्यात आली आहे.
Mumbai Local

Mumbai Local

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणपती विसर्जनासाठी मध्य रेल्वेनेही भाविकांच्या सोयीसाठी विशेष नियोजन जाहीर केले आहे. गणपती उत्सवाच्या काळात मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर १८, तर हार्बर मार्गावर चार, अशा एकूण २२ विशेष रात्रीच्या उपनगरीय गाड्या चालविण्यात येणार आहेत.

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