Local Megablock: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी मुंबई लोकलच्या ‘या’ मार्गांवर जंबो ब्लॉक; वेळापत्रकात फेरबदल जाहीर

मुंबई विभागाच्या उपनगरीय मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी रविवारचा दिवस गैरसोयीचा ठरू शकतो. विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी या मार्गावर मेगा ब्लॉक असेल. रविवार दिनांक १२.०४.२०२६ रोजी मध्य रेल्वेवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे, मुंबई विभागात रविवार दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजी विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामांसाठी उपनगरी मार्गांवर मेगा ब्लॉक परीचालीत करणार आहे..मेन लाईनछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई – विद्याविहार दरम्यान अप व डाऊन धिम्या मार्गावर वेळ: सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी १०.४८ ते दुपारी १५.४५ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन धिम्या मार्गावरील सेवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई ते विद्याविहार दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव व कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. .पुढे विद्याविहार येथे पुन्हा डाऊन धिम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. घाटकोपर येथून सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या अप धिम्या मार्गावरील सेवा विद्याविहार ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई दरम्यान अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ व भायखळा स्थानकांवर थांबतील. .हार्बर लाईनछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – चुनाभट्टी / बांद्रा (डाऊन) वेळ: सकाळी ११.४० ते सायंकाळी ४.४० वाजेपर्यंतचुनाभट्टी / बांद्रा – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (अप) वेळ: सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंतछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी ११.१६ ते सायंकाळी ४.४७ वाजेपर्यंत वाशी / बेलापूर / पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील हार्बर सेवा रद्द राहतील. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी १०.४८ ते सायंकाळी ४.४३ वाजेपर्यंत बांद्रा / गोरेगावकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील..पनवेल / बेलापूर / वाशी येथून सकाळी ९.५३ ते दुपारी ३.२० वाजेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. गोरेगाव / बांद्रा येथून सकाळी १०.४५ ते सायंकाळी ५.१३ वाजेपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ब्लॉक कालावधीत पनवेल ते कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्र. ८) दरम्यान विशेष गाड्या चालविण्यात येतील. .हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ब्लॉक दरम्यान सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत मेन लाईन व पश्चिम रेल्वे मार्गे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पश्चिम रेल्वे रविवारी सांताक्रूझ आणि गोरेगाव मार्गांवर ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी पाच तासांचा जंबो ब्लॉक आयोजित करणार आहे. पश्चिम रेल्वेनुसार, ब्लॉकच्या कालावधीत सांताक्रूझ आणि गोरेगाव स्थानकांदरम्यान सर्व जलद मार्गावरील उपनगरीय गाड्या धीम्या मार्गावर धावतील. हा ब्लॉक सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत असेल.