Mumbai Local Megablock: गणरायाच्या दर्शनात वाहतुकीचा खोळंबा! तिन्ही रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक, पहा वेळापत्रक

Local Train Update: उपनगरी रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असून पश्चिम रेल्वे विभागात नाईट ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Updated on

मुंबई : उपनगरी रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. ३१) मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांना गर्दीचा सामना करावा लागणार आहे.

