Mumbai Local Megablock: गणरायाच्या दर्शनात वाहतुकीचा खोळंबा! तिन्ही रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक, पहा वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वेमार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. ३१) मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांना गर्दीचा सामना करावा लागणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : मध्य रेल्वे मार्गावर सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : धीम्या मार्गावरील लोकल जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहेत. परिणामी लोकल गाड्या १० मिनिटे विलंबाने धावतील..Ganesh Naik: अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करा, गणेश नाईक यांचे आदेश.हार्बर रेल्वेकुठे : हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत कुर्ला ते वाशीदरम्यानची लोकल वाहतूक पूर्णपणे बंद राहणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सीएसएमटी ते कुर्ला आणि पनवेल ते वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत. तसेच हार्बर मार्गावरील प्रवासी सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ट्रान्स हार्बर मार्गावरील ठाणे ते वाशी-नेरूळदरम्यान प्रवास करू शकतात..रविवारी पश्चिम रेल्वे विभागात नाईट ब्लॉकट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या आवश्यक देखभालीचे काम करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेचा शनिवार आणि रविवारी रात्री मुंबई सेंट्रल (मुख्य) स्टेशनवर जंबो ब्लॉक चालवला जाईल. तर रविवारी रात्री १२.३० ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत सर्व मार्गांवर हा ब्लॉक असेल. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या उपनगरीय विभागात दिवसा ब्लॉक नसणार आहे..