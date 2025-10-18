Local Megablock: दिवाळीतही मेगाब्लॉकची अडचण! लोकलसह अनेक गाड्यांवर परिणाम; प्रवाशांचा होणार खोळंबा

मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. १९) विद्याविहार ते ठाणे यादरम्यान पाचव्या-सहाव्या रेल्वेमार्गांवर आणि हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रेदरम्यान मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हार्बर मार्गावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी कुर्ला ते पनवेलदरम्यान स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : विद्याविहार ते ठाणे स्थानकादरम्यान पाचव्या-सहाव्या रेल्वेमार्गांवरकधी : सकाळी ८ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : अप आणि डाऊन मार्गांवरील मेल-एक्स्प्रेस जलद मार्गांवरून चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे मेल-एक्स्प्रेस १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावणार आहेत..Mumbai News: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.हार्बर मार्गकुठे : सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रेकधी : सकाळी ११. १० ते दुपारी ४. ४० वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रे, गोरेगावदरम्यानची लोकल सेवा बंद राहणार आहे..मेल/एक्सप्रेस गाड्यांना फटकायूपी मेल/एक्सप्रेस गाड्या ठाणे येथे यूपी फास्ट मार्गावर वळवल्या जातील आणि विद्याविहार स्थानकावर पुन्हा वळवल्या जातील आणि १० ते १५ मिनिटे उशिराने पोहोचतील.११०१० पुणे-सीएसएमटी सिंहगड एक्सप्रेस१२१२४ पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन१३२०१ पाटणा-एलटीटी एक्सप्रेस१७२२१ काकीनाडा-एलटीटी एक्सप्रेस१२१२६ पुणे-सीएसएमटी प्रगती एक्सप्रेस१२१४० नागपूर-सीएसएमटी सेवाग्राम एक्सप्रेस२२२२६ सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत एक्सप्रेस१२१६८ बनारस-एलटीटी एक्सप्रेस१२३२१ हावडा-सीएसएमटी एक्सप्रेस१२८१२ हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस११०१२ धुळे – सीएसएमटी.Mumbai News: दिवाळीत प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिका सज्ज, सूचना जारी .डाउन मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे वळणपुढील डीएनए मेल/एक्सप्रेस गाड्या विद्याविहार येथे यूपी फास्ट मार्गावर वळवल्या जातील आणि ठाणे स्थानकावर पुन्हा वळवल्या जातील आणि १० ते १५ मिनिटे उशिराने पोहोचतील.११०५५ एलटीटी-गोरखपूर गोदान एक्सप्रेस११०६१ एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस१६३४५ एलटीटी-तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस१७२२२ एलटीटी – काकीनाडा बंदर.सीएसएमटी – चुनाभट्टी / वांद्रे डाउन हार्बर लाईन ११.४० ते १६.४० तासांपर्यंत आणि चुनाभट्टी / वांद्रे- सीएसएमटी अप हार्बर लाईन ११.१० ते १६.१० तासांपर्यंत सीएसएमटीहून वाशी/बेलापूर/पनवेलला जाणाऱ्या डाउन हार्बर लाईन सेवा ११.१६ ते १६.४७ तासांपर्यंत आणि सीएसएमटीहून वांद्रे/गोरेगावला जाणाऱ्या डाउन हार्बर लाईन सेवा १०.४८ ते १६.४३ तासांपर्यंत बंद राहतील..पनवेल/बेलापूर/वाशी येथून सकाळी ९.५३ ते दुपारी ३.२० पर्यंत सीएसएमटीसाठी सुटणाऱ्या यूपी हार्बर मार्गावरील सेवा आणि गोरेगाव/वांद्रे येथून सकाळी १०.४५ ते संध्याकाळी ४.१३ पर्यंत सीएसएमटीसाठी सुटणाऱ्या यूपी हार्बर मार्गावरील सेवा बंद राहतील..दरम्यान, ब्लॉक कालावधीत पनवेल ते कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८) दरम्यान २० मिनिटांच्या वारंवारतेने विशेष सेवा चालवल्या जातील. ब्लॉक कालावधीत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ६.०० पर्यंत मुख्य मार्ग आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी आहे. तसेच ब्लॉकवेळी प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन, प्रवाशांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.