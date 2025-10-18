मुंबई

Local Megablock: दिवाळीतही मेगाब्लॉकची अडचण! लोकलसह अनेक गाड्यांवर परिणाम; प्रवाशांचा होणार खोळंबा

Central Railway: देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी मध्य, हार्बर मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहेत.
मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. १९) विद्याविहार ते ठाणे यादरम्यान पाचव्‍या-सहाव्या रेल्वेमार्गांवर आणि हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रेदरम्यान मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हार्बर मार्गावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी कुर्ला ते पनवेलदरम्यान स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे.

