Mumbai local grocery shops: मुंबई लोकल स्थानकांवर पहिल्यांदाच किराणा दुकाने; कसारा, वासिंद, मानखुर्द येथे ‘प्रवासातच खरेदी’ची नवी सुविधा

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबईची लोकल… गर्दीने भरलेली, प्रत्येकाच्या दिवसाला दिशा देणारी आणि लाखो आयुष्यांना रोज पुढे नेणारी. या लोकलच्या प्रवासात अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात होते आणि शेवटही. मात्र, या धावपळीत किराणा खरेदीसाठी वेळ काढणे अनेकदा शक्य होत नाही. आता हीच कसर भरून काढण्यासाठी लोकल स्थानकांवर प्रथमच किराणा दुकानांची सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे प्रवासातच दैनंदिन खरेदी करण्याचा नवा पर्याय मुंबईकरांसमोर उपलब्ध होणार आहे.भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यातील हा एक वेगळा आणि पहिलाच प्रयोग असणार आहे..मध्य रेल्वेने कसारा, वासिंद (पूर्व-पश्चिम) आणि मानखुर्द या स्थानकांवर किराणा दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत स्थानकांवर प्रामुख्याने पाणी, बिस्किटे, स्नॅक्स किंवा तयार खाण्याचे पदार्थ उपलब्ध होते. मात्र, आता दैनंदिन वापरातील किराणा साहित्यही स्थानकांवर मिळणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, नॉन-फेअर महसूल वाढवण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे..दररोज लाखो प्रवासी लोकलने प्रवास करतात. विशेषतः कसारा आणि वासिंदसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या उपनगरी भागांमध्ये वेळेची बचत ही मोठी गरज बनली आहे. कामावर जाताना किंवा घरी परतताना किराणा खरेदीसाठी वेगळा वेळ काढणे अनेकांना शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत स्थानकावरच किराणा उपलब्ध झाल्यास 'प्रवासातच खरेदी' हा नवा ट्रेंड रुजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..'मिनी कमर्शियल हब'कडे वाटचालस्थानकांवरील व्यावसायिक जागांचा वापर वाढवून नॉन-फेअर महसूल उभारण्यावर रेल्वे प्रशासनाचा भर आहे. त्याचाच भाग म्हणून किराणा दुकानांची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे छोट्या उद्योजकांना व्यवसायाची नवी संधी मिळणार असून, स्थानकांवरील आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळेल. भविष्यात स्थानके 'मिनी कमर्शियल हब' म्हणून विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..- वाढती गर्दी, नवे आव्हानदरम्यान, या दुकानांमुळे प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः पीक अवरमध्ये प्रवाशांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ नये, यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक ठरणार आहे. सुविधेसोबतच व्यवस्थापनाचे आव्हानही उभे राहणार, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे..- लवकरच इतर स्थानकांवरही विस्तारया दुकानांसाठी मध्य रेल्वेकडून ई-लिलाव प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली असून, इच्छुक व्यावसायिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रयोगाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास इतर स्थानकांवरही किराणा दुकाने सुरू करण्याचा विचार करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.. कुठे आणि कधी?कसारा -१५ एप्रिल २०२६वासिंद (पूर्व) -२१ एप्रिल २०२६वासिंद (पश्चिम) -२१ एप्रिल २०२६मानखुर्द -२१ एप्रिल २०२६.नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि त्यांचा वेळ वाचावा यासाठी स्थानकांवर किराणा दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकल प्रवासानंतर प्रवासी आवश्यक खरेदी करून थेट घरी जाऊ शकतील, त्यामुळे त्यांचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.प्रवाशांना दिलासा देणारी नवी सुविधामुंबईकरांना सकाळची धावपळ, कार्यालयीन वेळा आणि संध्याकाळची गर्दी यामध्ये किराणा खरेदीसाठी वेगळा वेळ काढणे कठीण जाते. अशा वेळी स्थानकावरच खरेदीची सुविधा उपलब्ध झाल्यास 'एकाच वेळी दोन कामे' पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे दैनंदिन आयुष्यातील ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. लोकल प्रवास केवळ प्रवास न राहता, दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनत असल्याचे या बदलातून स्पष्ट होत आहे.