मुंबई

Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Railway Administration: गणेशोत्सवात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने दिवसा कोणताही ब्लॉक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : गणेशोत्सवात रविवारची सुट्टी आल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणपती दर्शनासाठी मुंबईकर मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे.

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