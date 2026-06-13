Mumbai Local Megablock: लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम! तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक; अनेक सेवा रद्द, पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून दिवा स्थानकात दक्षिण दिशेला (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टोकाकडे) आणि उत्तर दिशेला (कल्याण टोकाकडे) नवीन पादचारी पुलासाठी गर्डर बसवण्याच्या कामासाठी शनिवारी (ता. १३) मध्यरात्रीनंतर १.२० ते रविवारी (ता. १४) ५.४० वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..कळवा ते डोंबिवली स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या आणि जलद मार्गावर हा ब्लॉक घेतला जाणार असून या कालावधीत ठाणे-कल्याण स्थानकांदरम्यान लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत. रविवारी (ता. १४) कल्याण येथून पहाटे ३.५७ते ०५.०९ या वेळेत सुटणाऱ्या अप धीम्या उपनगरी सेवा कल्याण आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील; या गाड्या ठाकुर्ली आणि कोपर स्थानकांवर थांबणार नाहीत, ठाणे येथे या सेवा पुन्हा अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील..Mumbai News: कोळ्यांच्या बोटी पालिकेकडून जप्त, वॉचडॉग फाउंडेशनची कारवाईची मागणी.शेवटची, पहिली उपनगरी ट्रेनब्लॉकपूर्वीची शेवटची : सीएसएमटी-बदलापूर ००.२० वाजताची लोकल कुर्ला येथून सुर्टल.ब्लॉकनंतरची पहिली 2 लोकल कर्जत सीएसएमटी ही ०५.२० वाजता कल्याण येथून सुटेल.ब्लॉकनंतरची पहिली लोकल सीएसएमटी येथून कसाऱ्यासाठी पहाटे ०४.१९ सुटेल..हार्बर लाइन ४० मिनिटे ठप्पहार्बर रेल्वे मार्गावरील चेंबूर रेल्वे स्थानकाजवळ शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी तांत्रिक बिघाडामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली. ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरवर बाह्य वायर्स पडल्यामुळे या मार्गावरील विद्युत पुरवठा खंडित झाला आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली..मालगाडीच्या इंजिनात बिघाडआसनगाव स्थानकाजवळ शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास डाऊन मार्गावर मालगाडीच्या इंजिनात बिघाड होऊन ते बंद पडल्याने आसनगाव ते कसारा लोहमार्गावरील वाहतूक तब्बल दोन तास ठप्प झाली. यादरम्यान टिटवाळा, खडवली व वासिंद रेल्वे स्थानकांवर लोकल तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचीही रखडपट्टी झाली..Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तीन महत्त्वाचे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले; प्रवाशांना मोठा दिलासा, नेमके कोणते आहेत ते पूल?.पश्चिमसह हार्बरवर मेगाब्लॉकमध्य तसेच पश्चिम रेल्वेच्या मार्गांवर विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामांसाठी रविवारी (ता. १४) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वे मार्गांवर शनिवारी (ता. १३) मध्यरात्री भायखळा ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान रात्री ००.४५ ते रविवारी पहाटे ०३.४५ विशेष ब्लॉक घेण्यात आला आहे तर हार्बर मार्गावर रविवारी (ता. १४) सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, बांद्रे स्थानकांदरम्यान दिवसा मेगाब्लॉक घेण्यात येईल. शीव येथील रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या कामामुळे सीएसएमटी ते कुर्लादरम्यान शनिवारी मध्यरात्री ००.१० ते रविवारी पहाटे ०४.१० वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे..हार्बर मार्गकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रेकधी : सकाळी ११.४० ते दुपारी १६.४०परिणाम : सीएसएमटी येथून सकाळी ११.१६ ते दुपारी १६.४७ पर्यंत सुटणाऱ्या वाशी, बेलापूर, पनवेलकडे जाणाऱ्या 'डाऊन'हार्बर मार्गावरील सेवा आणि सीएसएमटी येथून सकाळी १०.४८ ते दुपारी १६.४३ पर्यंत सुटणाऱ्या वांद्रे, गोरेगावकडे जाणाऱ्या 'डाऊन' हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील..पश्चिम रेल्वेकुठे : वांद्रे-गोरेगाव रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यानकधी : सकाळी १०.३० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत.FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा अॅक्शन मोड! राज्यभरात धडक कारवाई सुरूच, एका दिवसात चार कोटींचा साठा जप्त, २१ जण अटकेत.सीएसएमटीच्या पॉवर ब्लॉकला मुदतवाढमध्य रेल्वे, रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे केल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास कामाच्या अनुषंगाने, मध्य रेल्वे सीएसएमटी येथील प्लॅटफॉर्म क्र. १६ वरील 'ट्रैफिक आणि पॉवर ब्लॉक'ची मुदत १४ जून ते ५ ऑगस्टपर्यंत आणि प्लॅटफॉर्म क्र. १७वरील ब्लॉकची मुदत १४ जून ते ८ जुलैपर्यंत वाढवणार आहे..प्लॅटफॉर्म क्र.१६ आणि १७ वर सध्या सुरू असलेली पायाभरणी (फाउंडेशन) आणि पायाभूत सुविधांची महत्त्वाची कामे ही छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पाचाच एक मुख्य भाग आहेत. त्यानुसार, खालील मेल/ • एक्स्प्रेस गाड्यांचा प्रवास १४ जून ते ८ जुलै या कालावधीत नियोजित स्थानकाऐवजी शॉर्ट टर्मिनेट केला जाईल..दादर-शॉर्ट टर्मिनेट होणाऱ्या गाड्याहावडा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेसभुवनेश्वर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणाक एक्स्प्रेसबल्लारशाह-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नंदीग्राम एक्स्प्रेसअमरावती-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेबिदर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेसलातूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेसमडगाव-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तेजस एक्स्प्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.