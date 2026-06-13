मुंबई

Mumbai Local Megablock: लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम! तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक; अनेक सेवा रद्द, पाहा वेळापत्रक

Mumbai Local Megablock: तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत अनेक सेवा रद्द होणार असून परिणामी लोकलसह एक्स्प्रेस परिणाम होणार आहे.
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Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून दिवा स्थानकात दक्षिण दिशेला (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस टोकाकडे) आणि उत्तर दिशेला (कल्याण टोकाकडे) नवीन पादचारी पुलासाठी गर्डर बसवण्याच्या कामासाठी शनिवारी (ता. १३) मध्यरात्रीनंतर १.२० ते रविवारी (ता. १४) ५.४० वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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