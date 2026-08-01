Mumbai Local Megablock: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसं आहे रेल्वेचं वेळापत्रक?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेची देखभाल तसेच अन्य अभियांत्रिकी कामांसाठी रविवारी (ता. २) मध्य रेल्वेकडून मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुख्य मार्गावरील जलद लोकल सेवा धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. तर हार्बर मार्गावरील अनेक लोकल रद्द होणार आहेत. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर शनिवारी मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे - माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी - सकाळी ११.५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम - ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन जलद लोकल गाड्या माटुंगा येथून डाऊन थीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या माटुंगा ते मुलुंडदरम्यानच्या सर्व निर्धारित स्थानकांवर थांबतील आणि अंतिम स्थानकावर सुमारे १५ मिनिटे उशिराने पोहोचतील. ठाण्याकडे जाणाऱ्या गाड्या मुलुंड येथून पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. तसेच ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप जलद लोकल गाड्या मुलुंड येथे अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या मुलुंड ते माटुंगादरम्यानच्या सर्व निर्धारित स्थानकांवर थांबून माटुंगा येथून पुन्हा अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील..Print Newspaper Closed: वृत्तपत्र खरेदीबाबत सरकारचा २४ तासांत यू-टर्न, ई-पेपर लागू करण्याची अट मागे .हार्बर मार्गकुठे - सीएसएमटी ते चुनाभट्टी/वांद्रे अप आणि डाऊन हार्बर मार्गकधी - सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.४० वाजेपर्यंतपरिणाम - ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी येथून वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर लोकल सेवा रद्द राहतील. तसेच लोकल सेवाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. पनवेल, बेलापूर आणि वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर सेवा बंद राहतील. तसेच गोरेगाव आणि वांद्रे येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर सेवाही रद्द राहतील. ब्लॉकच्या कालावधीत पनवेल आणि कुर्ला (फलाट क्रमांक ८) दरम्यान २० मिनिटांच्या अंतराने विशेष लोकल चालविण्यात येणार आहेत..Thane News: ठाण्यात नवं प्राणिसंग्रहालय उभारणार, १० कोटी रुपयांची तरतूद, राज्य सरकारचा निर्णय; कसा असेल प्रकल्प? .पश्चिम रेल्वेकुठे - मुंबई सेंट्रल ते माहीम अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी - शनिवार रविवारी मध्यरात्री १२.२५ ते पहाटे ४.२५ वाजेपर्यंतपरिणाम - या कालावधीत चर्चगेट ते सांताक्रूझदरम्यान धावणाऱ्या सर्व जलद लोकल गाड्या धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. मात्र रविवारी (ता. २) पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नसल्याने लोकल सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.