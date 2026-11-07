मुंबई

Mumbai Local: दिवाळीत मध्य रेल्वेच्या मेगाब्लॉकचा अडथळा! लक्ष्मीपूजन, नरक चतुर्दशीलाच ब्लॉक; पश्चिम रेल्वेचा प्रवाशांना दिलासा

Mumbai Local Train Megablock: दिवाळीत लक्ष्मीपूजन, नरक चतुर्दशीदिवशी मध्य रेल्वेने रविवारी मेगाब्लॉकचे नियोजन केले आहे. यामुळे मुंबईकरांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दिवाळीत नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मध्य रेल्वेने रविवारी मेगाब्लॉकचे नियोजन केल्याने मुंबईकरांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. मार्गावरील माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान, तर हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशीदरम्यान दोन्ही दिशांकडील मार्गिकांवर दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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