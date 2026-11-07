Mumbai Local: दिवाळीत मध्य रेल्वेच्या मेगाब्लॉकचा अडथळा! लक्ष्मीपूजन, नरक चतुर्दशीलाच ब्लॉक; पश्चिम रेल्वेचा प्रवाशांना दिलासा

मुंबई : दिवाळीत नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मध्य रेल्वेने रविवारी मेगाब्लॉकचे नियोजन केल्याने मुंबईकरांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. मार्गावरील माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान, तर हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशीदरम्यान दोन्ही दिशांकडील मार्गिकांवर दुरुस्ती आणि तांत्रिक कामांसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..प्रवाशांना यामुळे विलंब आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, पश्चिम रेल्वेने ब्लॉक टाळल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. पश्चिम रेल्वेने रविवारी कोणताही मेगाब्लॉक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५परिणाम: ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या लोकल माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येणार आहेत. ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या लोकल मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील..हार्बर मार्गकुठे : पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते सायंकाळी ४.०५ परिणाम : ब्लॉकदरम्यान पनवेल येथून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील, तसेच सीएसएमटी येथून पनवेल आणि बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द राहतील..Sharad Pawar Discharged: शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट! ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज, आता प्रकृतीत किती सुधारणा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.