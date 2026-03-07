Mumbai Local Megablock: प्रवाशांची गैरसोय होणार, रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वाचा वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वेमार्गावरील रुळांची दुरुस्ती, तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. ८) रेल्वेच्या मध्य रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावर, तर कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नाही. .पश्चिम रेल्वेकुठे - सांताक्रूझ ते माहीम अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी- मध्यरात्री १.०० ते पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम - मुंबई सेंट्रल ते सांताक्रूझ स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल अप आणि डाऊन जलद मार्गावर चालवल्या जातील. यामुळे प्लॅटफॉर्मची लांबी कमी असल्याने लोकल लोअर परेल, माहीम, खार रोड स्थानकांवर दुहेरी थांबा देतील..Mumbai demolition incident: बापरे! मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली, नाहीतर... स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, काय घडलं?.मध्य रेल्वेकुठे- माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी- सकाळी ११.२० ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम- सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या जलद मार्गावरील लोकल माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. ठाण्याच्या पुढे या जलद लोकल डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील..हार्बर रेल्वेकुठे - कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी - सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१०परिणाम - सीएसएमटी येथून पनवेल/बेलापूर/वाशीसाठी सुटणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील लोकल आणि पनवेल/बेलापूर/वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील लोकल रद्द राहतील. ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते कुर्ला आणि पनवेल ते वाशी विभागांवर विशेष उपनगरी लोकल चालवल्या जातील..Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.