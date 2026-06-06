Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची देखभाल, अभियांत्रिकी व सिग्नल यंत्रणेची कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वे शनिवारी मध्यरात्री मुख्य मार्गावर विशेष ब्लॉक, तर रविवारी सकाळी हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेणार आहे. त्यामुळे अनेक लोकल सेवा रद्द होणार असून, प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणार आहे. प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..मध्य रेल्वेकुठे: सीएसएमटी-विद्याविहार अप व डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : शनिवारी मध्यरात्री १२.०५ ते रविवारी पहाटे ५.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल सेवा सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर विद्याविहार येथे पुन्हा धीम्या मार्गावर आणल्या जातील. तसेच घाटकोपरहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील सेवा विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावत वळविण्यात येतील..हार्बर रेल्वेकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे अप व डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : रविवारी सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.४० वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटीहून वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन सेवा तसेच वांद्रे व गोरेगावकडे जाणाऱ्या सेवा रद्द राहतील. पनवेल, बेलापूर, तसेच गोरेगाव आणि वांद्रे येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर सेवादेख केल्या आहेत. पनवेल ते कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८) दरम्यान दर २० मिनिटा अंतराने विशेष लोकल सेवा चालविण्यात येणार आहेत. सकाळी १० ते साय ६ वाजेपर्यंत मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरून प्रवासाची परवानगी असेल..पश्चिम रेल्वेवर १०९ लोकल फेऱ्या रद्दपश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान रविवारी (ता. ७) पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सकाळी १०.३५ ते दुपारी ३.३५ या वेळेत अप आणि डाऊन धीम्या मार्गिकांवर ट्रॅक, सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड वीजवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत. या ब्लॉकमुळे १०९ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत..या कालावधीत चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रलदरम्यान धीम्या मार्गिकवरील सर्व लोकल जलद मार्गिकवरून चालविण्यात येतील. अप दिशेच्या ५४ आणि डाऊन दिशेच्या ५५ अशा १०९ लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी माहिती दिली. बोरिवली, विरार, भाईंदर, अंधेरी, गोरेगाव, मुंबई सेंट्रल तसेच वातानुकूलित (एसी) लोकल सेवांचाही यात समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.