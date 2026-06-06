मुंबई

Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन?

Mumbai Local Train: अभियांत्रिकी व सिग्नल यंत्रणेची कामे करण्यासाठी उपनगरी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. यावेळी १०९ लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची देखभाल, अभियांत्रिकी व सिग्नल यंत्रणेची कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वे शनिवारी मध्यरात्री मुख्य मार्गावर विशेष ब्लॉक, तर रविवारी सकाळी हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेणार आहे. त्यामुळे अनेक लोकल सेवा रद्द होणार असून, प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणार आहे. प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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