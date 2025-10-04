मुंबई

Mumbai Local: मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! लोकलच्या मार्गावर मध्यरात्रीपासूनच मेगाब्लॉक, प्रवासापूर्वी 'हे' वेळापत्रक पहाच

Local Train Megablock: उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल तसेच रुळांच्या दुरुस्तीसाठी लोकल मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे.
मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल तसेच रुळांच्या दुरुस्तीसाठी रविवार (ता. ५) मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेवर परळ ते भायखळादरम्यान अप जलद मार्गावर शनिवारी रात्री ब्लॉक घेण्यात येणार आहे, तर पश्‍चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही.

