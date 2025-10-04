Mumbai Local: मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! लोकलच्या मार्गावर मध्यरात्रीपासूनच मेगाब्लॉक, प्रवासापूर्वी 'हे' वेळापत्रक पहाच

मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल तसेच रुळांच्या दुरुस्तीसाठी रविवार (ता. ५) मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेवर परळ ते भायखळादरम्यान अप जलद मार्गावर शनिवारी रात्री ब्लॉक घेण्यात येणार आहे, तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावर वळविण्यात येणार आहे. परिणामी या मार्गावरील लोकल १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावतील..CM Devendra Fadnavis: हॅकिंग भविष्यातला मोठा धोका, वेळीच उपाययोजना आवश्यक; मुख्यमंत्र्यांची माहिती .हार्बर मार्गकुठे : वाशी ते पनवेल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : वाशी ते पनवेलदरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते वाशी मार्गावर विशेष लोकलच्या फेऱ्या चालविण्यात येणार आहेत. तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी ते नेरूळ यादरम्यान लोकल सुरू राहतील..तांत्रिक कामासाठी शनिवारी रात्री ब्लॉककुठे : परळ ते भायखळादरम्यान अप जलद मार्गावरकधी : शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्रीनंतर १२.३० ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान ११०२० भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेस आणि १२८१० हावडा-सीएसएमटी एक्स्प्रेस दादर स्थानकापर्यंत चालविण्यात येतील..Mumbai News: वर्षभराची चिंता मिटली! मुंबईतील धरणांत मोठा जलसाठा उपलब्ध; पालिकेचे नियोजन.पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन ब्लॉककुठे : माहीम ते सांताक्रूझ स्थानकांदरम्यानकधी : शनिवारी मध्यरात्रीनंतर (ता. ४) रात्री १ ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल मुंबई सेंट्रल आणि सांताक्रूझ स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर धावतील. फलाटाअभावी या गाड्या महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत. तसेच फलाटाची लांबी अपुरी असल्याने लोअर परळ, माहीम आणि खार रोड स्थानकांवर दुहेरी थांबा घेतील. ब्लॉकमुळे अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द केल्या आहेत. या मार्गावर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.