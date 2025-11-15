Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर उद्या ‘कोंडी’चा रविवार! मुंबईकरांचे होणार हाल; कसे असेल नियोजन?

मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रविवारी (ता. १६) मध्य रेल्वे, हार्बर मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान, हार्बर मार्गवरील वाशी ते पनवेलदरम्यान, तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेतला जाणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३. ५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. ब्लॉककाळात लोकल करी रोड, चिंचपोकळी, मस्जिद बंदर या स्थानकात थांबणार नाहीत..शरद ऋतूमध्ये पानांचा रंग का बदलतो?.हार्बर मार्गकुठे : वाशी ते पनवेल यादरम्यान अप आणि डाऊन दोन्ही मार्गांवरकुठे : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान वाशी ते पनवेल दरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे तर ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान लोकल सेवा सुरू राहणार आहे..पश्चिम रेल्वेकुठे : बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान अप जलद मार्गावर, तर राम मंदिर ते गोरेगाव स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान अप जलद मार्गावरील लोकल सेवा बोरिवली ते अंधेरी स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. तसेच डाऊन जलद मार्गावरील लोकल अंधेरी ते गोरेगावदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावरून चालवली जाईल. या कालावधीत अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही सेवा अंधेरी, बोरिवली लोकल हार्बर मार्गावरील गोरेगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत..एका लिटर इंधनात ट्रेन, विमाने आणि हेलिकॉप्टर किती अंतर प्रवास करतात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.