मुंबई

Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर उद्या ‘कोंडी’चा रविवार! मुंबईकरांचे होणार हाल; कसे असेल नियोजन?

Megablock On Railway Line: उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईकरांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
Mumbai Local Megablock
Mumbai Local MegablockESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उपनगरी रेल्वेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रविवारी (ता. १६) मध्य रेल्वे, हार्बर मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान, हार्बर मार्गवरील वाशी ते पनवेलदरम्यान, तर पश्‍चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते राम मंदिर स्थानकांदरम्यान पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेतला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Mega block
Western Railway
harbour railway
local train service disruption
local transport issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com