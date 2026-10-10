Local Megablock: प्रवाशांचे होणार मेगाहाल! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकल वेळापत्रकात मोठे बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. ११) मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्र अप आणि डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर माहीम ते मुंबई सेंट्रल अप आणि डाऊन जलद मार्गावर रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन थीम्या मार्गावरकधी सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या गाड्या माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडूप आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान थांबतील, ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील सेवा मुलुंड येथे अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील..Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार .हार्बर रेल्वेकुठे : सीएसएमटी-चुनाभट्टी, वांद्रे अप आणि डाऊन मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.४० वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटी, वडाळा येथून वाशी, बेलापूर, पनवेलकरिता सुटणारी डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि वांद्रे, गोरेगाव येथून सीएसएमटीसाठीची सेवा रद्द राहील, तर पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणारी अप हार्बर मार्गावरील सेवा सेवाही बंद राहील..पश्चिम रेल्वे कधी: १०/११ ऑक्टोबर २०२६च्या मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल आणि माहीम जंक्शन दरम्यान 'अप फास्ट' आणि ५ व्या मार्गिकेवर जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.वेळ: रात्री ००:२५ ते पहाटे ०४:२५ वाजेपर्यंतपरिणाम: या ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरीय रेल्वे सेवांवर परिणाम होईल. प्रवास सुरू करण्यापूर्वी स्टेशन मास्तरच्या कार्यालयात उपलब्ध असलेली गाड्यांची यादी तपासावी, असे आवाहन प्रवाशांना केले आहे..Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.