Mumbai Local Megablock: महिन्याचा शेवटचा रविवार त्रासदायक! लोकल उशिराने धावणार; तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, पाहा वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. २८) रेल्वेच्या मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, तर ठाणे ते वाशी, नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावर हा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर आज रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या मार्गावरील सेवा माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवा शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड या स्थानकांवर थांबून पुन्हा डाऊन थीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. तर ठाणे येथून अप धीम्या मार्गावरील सेवा मुलुंड आणि माटुंगादरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवा मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि शीव येथे थांबतील. या कालावधीतील सेवा १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावतील, अशी माहिती मध्य रेल्वे प्रशासनाने शुक्रवारी दिली..Mumbai CSMT-Kurla Rail Project: सीएसएमटी-कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिकेला १७ वर्षांनंतर गती; दादरमधील २७ अतिक्रमणे हटली, विद्याविहार-परळ ट्रॅकसाठी २७.४३ कोटींची निविदा.ट्रान्स हार्बर मार्गकुठे : ठाणे ते वाशी, नेरूळ अप-डाऊन मार्ग कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान धावणाऱ्या अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर लोकल सेवा पूर्णपणे रद्द राहतील. तसेच ठाण्याहून वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या गाड्या सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ दरम्यान रद्द राहतील. पनवेल, नेरूळ, वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या काही सेवा सकाळी १०.२५ ते सायंकाळी ४.०९ पर्यंत रद्द असतील..Mumbai: मळमळ होते सांगून टॅक्सी थांबवली; नंतर प्रसिद्ध व्यावसायिकाने सी-लिंकवरून उडी घेतली, कारण काय?.पश्चिम रेल्वेकुठे : भाईंदर ते बोरिवली अप आणि डाउन जलद मार्गावरकधी : शनिवार रात्री ११.३० ते रविवार पहाटे ४.३० पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान विरार, वसई रोड आणि बोरिवलीदरम्यान धावणाया सर्व जलद लोकल सेवा धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. ब्लॉकमुळे काही अप आणि डाउन उपनगरीय लोकल सेवा रद्द राहतील. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांची यादी संबंधित स्थानकांच्या स्टेशन मास्टर कार्यालयात उपलब्ध असेल. रविवारी पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नसल्याची माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.