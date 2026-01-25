मुंबई

Mumbai Crime : रेल्वे स्टेशनवर प्राध्यापकाची हत्या, मुंबई पोलिसांनी १२ तासांत फरार आरोपीला केली अटक, प्रकरणाचा 'असा' लावला छडा

Malad Railway Station Killing : मालाड रेल्वे स्टेशनवर लोकलमधील वादातून प्राध्यापक आलोक सिंग यांची चाकूने हत्या करण्यात आली.आरोपी ओंकार शिंदे (वय २७) आणि पीडित एकाच लोकल ट्रेनने प्रवास करत होते.
CCTV footage from Malad railway station showing the accused fleeing after the fatal stabbing incident during peak local train hours.

Yashwant Kshirsagar
मुंबईच्या गर्दीच्या लोकल ट्रेनमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराची धक्कादायक घटना घडली. मालाड रेल्वे स्टेशनवर प्राध्यापकाच्या हत्ये प्रकरणी २७ वर्षीय ओंकार शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. पीडित आलोक सिंग हे विलेपार्ले येथील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. शनिवारी प्लॅटफॉर्म १ आणि २ वर घडलेल्या या घटनेने शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना धक्का बसला.

