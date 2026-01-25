Mumbai Crime : रेल्वे स्टेशनवर प्राध्यापकाची हत्या, मुंबई पोलिसांनी १२ तासांत फरार आरोपीला केली अटक, प्रकरणाचा 'असा' लावला छडा

मुंबईच्या गर्दीच्या लोकल ट्रेनमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराची धक्कादायक घटना घडली. मालाड रेल्वे स्टेशनवर प्राध्यापकाच्या हत्ये प्रकरणी २७ वर्षीय ओंकार शिंदेला अटक करण्यात आली आहे. पीडित आलोक सिंग हे विलेपार्ले येथील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. शनिवारी प्लॅटफॉर्म १ आणि २ वर घडलेल्या या घटनेने शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना धक्का बसला..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी आणि पीडित दोघेही एकाच लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत होते. ट्रेन मालाड स्थानकाजवळ येताच, रेल्वे गेटवरून कोण चढणार किंवा उतरणार यावरून वाद निर्माण झाला. मुंबईत अशा प्रकारच्या बाचाबाची सामान्य घटना आहेत, परंतु यावेळी ही बाचाबाची प्राणघातक ठरली. वाद विकोपाला गेला आणि प्लॅटफॉर्मवर उतरताच शिंदेचा राग अनावर झाला. त्याने खिशातून धारदार चाकू काढला आणि आलोक सिंग यांच्या पोटात अनेक वार केले. सिंग रक्ताच्या थारोळ्यात प्लॅटफॉर्मवर कोसळले, तर हल्लेखोर गर्दीच्या स्टेशनमध्ये लगेच गायब झाला..Mumbai Crime: धक्कादायक! पोलिसाच्या मुलालाच लक्ष्य, गल्लीतून समुद्राकडे नेले अन्...; वरळीत नेमके काय घडले?.आरोपीला कसे पकडले ? बोरिवली जीआरपीने तात्काळ तपास सुरू केला आणि स्टेशनच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत घेतली. हल्ल्यानंतर लगेचच पांढरा शर्ट आणि निळा जीन्स घातलेला एक माणूस फूट ओव्हरब्रिज ओलांडून पळून जाताना फुटेजमध्ये दिसून आला. या फुटेज आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपीचा पाठलाग केला आणि त्याला वसई परिसरात अटक केली. ही घटना रेल्वेच्या फाटकावरून झालेल्या वादातून घडली असल्याचे मानले जात आहे, परंतु हल्ल्याची क्रूरता पाहता, पोलिस ती किरकोळ घटना मानत नाहीत. या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.