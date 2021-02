 उद्या आहे लोकलवर मेगाब्लॉक, जाणून घ्या कोणत्या लाईनवर कधी बंद असणार लोकल ट्रेन्स 

मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर देखभाल-दुरुस्तीसाठी रविवारी (ता.7) रोजी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यावेळी सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 4.30 या वेळेत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना मुख्य मार्गाने प्रवास करण्याची परवानगी दिल्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे. कुठे : माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन जलद

कधी : सकाळी 11 ते दुपारी 4 पर्यंत

परिणाम : सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन जलद सेवा माटुंगा येथे डाऊन धीम्या मार्गावर वळविल्या जातील. सायन व मुलुंड दरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर थांबतील आणि आपल्या नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील. ठाण्यापुढील जलद लोकल मुलुंड येथे डाऊन जलद मार्गावर पुन्हा वळविण्यात येतील. ठाणे येथून सुटणा-या अप जलद मार्गावरील सेवा मुलुंड येथे अप धिम्या मार्गावर वळविण्यात येतील आणि मुलुंड ते दादर दरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबतील. दादरनंतर जलद सेवा परळ येथे अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील.

कुठे : पनवेल-वाशी अप आणि डाऊन, पनवेल-बेलापूर/नेरुळ-खारकोपर अप आणि डाऊन

कधी : सकाळी 10 ते दुपारी 4.16 दरम्यान

परिणाम : पनवेल / बेलापूरहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा आणि सीएसएमटी ते पनवेल / बेलापूरकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. पनवेलहून ठाणेकडे जाणाऱ्या ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अप सेवा आणि ठाणे ते पनवेल / बेलापूर साठी जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. या ब्लॉक कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई - वाशी विभागात विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहे. ठाणे-वाशी/ नेरुळ सेवा ब्लॉक दरम्यान सुरू असेल. कुठे : वसई रोड ते भाईंदर अप आणि डाऊन जलद मार्गावर

कधी : रात्री 12.30 ते पहाटे 4

परिणाम : या ब्लॉक कालावधीत अप-डाऊन जलद मार्गावरील काही लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र रविवारी दिवसभर पश्चिम रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोणताही मेगाब्लॉक नसेल.

