Mumbai Local: वैद्यकीय सुविधांचा रेल्वे स्थानकांवर बोजवारा! लोकलमधील प्रसूतीने पोलखोल

Mumbai High Court: मुंबईत लोकलमध्ये गर्भवती महिलेला प्रसूती कळा सुरु झाल्यामुळे एका तरुणाने व्हिडिओ कॉलद्वारे महिलेची प्रसूती केल्याचा प्रकार घडला. या प्रकारामुळे रेल्वे स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा नसल्याचे उघडकीस आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : मुंबईत मंगळवारी मध्यरात्री धावत्या लोकलमध्ये घडलेला प्रसंग मानवी संवेदनाच नव्हे, तर रेल्वे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण ठरला. लोकलमध्ये एका गर्भवती महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर प्रवासी विकास बेद्रे या तरुणाने आपत्कालीन साखळी ओढत लोकल थांबवली. राम मंदिर स्थानकात लोकल थांबल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे विकासने परिस्थिती हाताळत डॉ. देविका देशमुख यांच्या व्हिडिओ कॉलवरील मार्गदर्शनाखाली महिलेची यशस्वी प्रसूती केली आणि बाळ आणि बाळंतिणीचे जीव वाचवले. ही घटना समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली; पण त्याच वेळी रेल्वे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची पोलखोल झाली.

