मुंबई

Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?

Mumbai Local Megablock Update: उपनगरी रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक लोकल रद्द केल्या जाणाक असून काही गाड्यांचे मार्गात बदल केले जाणार आहेत.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेची देखभाल तसेच अन्य अभियांत्रिकी कामांसाठी रविवारी (ता. २६) मध्य रेल्वेकडून मेन लाईन आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेन लाईनवरील जलद लोकल सेवा धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील, तर ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहणार आहेत. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नसून, शनिवारी मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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