Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणेची देखभाल तसेच अन्य अभियांत्रिकी कामांसाठी रविवारी (ता. २६) मध्य रेल्वेकडून मेन लाईन आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मेन लाईनवरील जलद लोकल सेवा धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील, तर ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहणार आहेत. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नसून, शनिवारी मध्यरात्री मुंबई सेंट्रल ते माहीमदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : ठाणे-कल्याण अप आणि डाऊन जलद मार्गकधी : सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन जलद आणि अर्ध-जलद लोकल गाड्या ठाणे ते कल्याणदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. या गाड्या त्यांच्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवरही थांबतील. तसेच कल्याणहून सुटणाऱ्या अप जलद आणि अर्ध-जलद लोकल गाड्या कल्याण ते ठाणेदरम्यान अप धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. .या गाड्या दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांवर अतिरिक्त थांबा घेऊन पुढे मुलुंड येथे पुन्हा जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. दोन्ही दिशांच्या लोकल सुमारे १० मिनिटे उशिराने धावतील. याशिवाय सीएसएमटी किंवा दादर येथून सुटणाऱ्या डाऊन मेल-एक्सप्रेस गाड्या ठाणे ते कल्याणदरम्यान पाचव्या मार्गिकवरून चालविण्यात येतील..Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार? .ट्रान्स हार्बर मार्गकुठे - ठाणे-वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गकधी - सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम - ब्लॉक कालावधीत ठाणे-वाशी/नेरूळ/पनवेलदरम्यान अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सर्व सेवा बंद राहतील. ठाणे येथून सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ या वेळेत वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स हार्बर सेवा रद्द राहतील. तसेच पनवेल, नेरूळ आणि वाशी येथून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ४.०९ या वेळेत ठाण्याकडे येणाऱ्या अप ट्रान्स हार्बर सेवाही रद्द करण्यात आल्या आहेत..पश्चिम रेल्वेकुठे - मुंबई सेंट्रल-माहीम अप आणि डाऊन जलद मार्गकधी - शनिवार मध्यरात्री १२.२५ ते पहाटे ४.२५ वाजेपर्यंतपरिणाम - या कालावधीत चर्चगेट ते सांताक्रूझदरम्यान धावणाऱ्या सर्व जलद लोकल गाड्या धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येतील. मात्र रविवारी (२६ जुलै) पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावर दिवसा कोणताही मेगाब्लॉक नसल्याने लोकल सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार आहेत..Mumbai-Ahmedabad: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास भीषण कोंडी! प्रवाशांचे अन्न-पाण्याविना हाल; २० किमीपर्यंत वाहनरांगा.मुलुंड स्थानकात आज मध्यरात्री विशेष ब्लॉकमुलुंड रेल्वे स्थानकात नव्या पादचारी पुलाच्या (एफओबी) गर्डरचे लॉन्चिंग करण्यासाठी शनिवारी मध्यरात्री मध्य रेल्वेकडून विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे दोन उपनगरीय लोकल सेवा रद्द करण्यात आल्या असून काही काळ रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे..मुलुंड स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २/३ तसेच प्लॅटफॉर्म क्रमांक २/३ आणि ४ यांदरम्यान सहा मीटर रुंदीच्या पादचारी पुलाचे दोन गर्डर २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या क्रेनच्या साहाय्याने बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी रात्री १.१० ते पहाटे ३.४० वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, तर रात्री १.१० ते २.१० वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन जलद मार्गावर वाहतूक व पॉवर ब्लॉक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.