नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबई उपनगरी रेल्वेचा रोजचा प्रवास म्हणजे लाखो प्रवाशांसाठी वेळेची शर्यत आणि सुरक्षिततेचा सततचा कस; मात्र हार्बर मार्गावरील काही स्थानकांवर आजही प्रवाशांचा पाय घसरला, तर थेट रुळावर जाण्याचा धोका कायम आहे. सँडहर्स्ट रोड स्थानकावर रेल्वे आणि प्लॅटफॉर्म यामध्ये तब्बल एक ते दीड फुटांचे अंतर असल्याचे वास्तव समोर आले असून, हीच परिस्थिती चुनाभट्टी, शिवडी आणि परळसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवरही दिसून येत आहे..गर्दीच्या वेळी लोकलमध्ये चढणे-उतरणे म्हणजे अक्षरशः जीव मुठीत घेण्यासारखे ठरत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांसाठी हा प्रवास अधिक धोकादायक बनला आहे. २०१४ मध्ये घाटकोपर येथे मोनिका मोरे या तरुणीचा रेल्वे आणि प्लॅटफॉर्ममधील पोकळीत पडून गंभीर अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत तिला हात गमवावा लागला. त्या घटनेनंतर संपूर्ण मुंबईत संतापाची लाट उसळली होती..मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत सर्व उपनगरी स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याचे आणि पोकळी कमी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर रेल्वेने बहुतांश स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवली असली, तरी आजही अनेक ठिकाणी मोठी पोकळी दिसून येत आहे. एक दशक उलटूनही हार्बर मार्गावरील अनेक स्थानकांवरील परिस्थिती 'जैसे थे' असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे..गर्दीत पाय टाकायला जागाच मिळत नाही. चुकीचा अंदाज आला, तर थेट रुळावर पडण्याची भीती वाटते, अशी प्रतिक्रिया एका प्रवाशाने दिली. दररोज लाखो प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या पोकळीवर अद्याप ठोस उपाय न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अपघातानंतरच उपाययोजना करण्याची सवय बदलणार का? असा सवाल संतप्त प्रवाशांमधून विचारला जात आहे..प्रत्यक्ष स्थिती अधिक धोकादायकसँडहर्स्ट रोड स्थानकावर रेल्वे गाडी आणि फलाट यामधील मोठी पोकळी स्पष्टपणे दिसते. लोकल थांबली तरी पायदान आणि प्लॅटफॉर्म यामध्ये साधारण दोन फुटांचे अंतर जाणवते. गर्दीत प्रवासी उतरताना अनेकदा तोल जातो आणि प्रसंग मोठ्या अपघातात बदलू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..तातडीच्या उपाययोजनांची मागणीहार्बर मार्गावरील ही परिस्थिती लक्षात घेता, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणे, रेल्वे गाडी-फलाटातील अंतर कमी करणे आणि तांत्रिक सुधारणा तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत आहे; अन्यथा दररोजचा उपनगरी प्रवास अपघाताच्या सावलीतच राहणार, अशी भीती प्रवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे..रेल्वे रुळांवर पाणी साचू नये आणि प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सध्या रेल्वे रूळ उचलण्याचे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही पोकळी दिसत आहे. भविष्यात प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात येणार आहे.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.जोपर्यंत मोठी दुर्घटना घडत नाही, तोपर्यंत रेल्वे प्रशासनाला जाग येत नाही. इतकी वर्षे उलटूनही परिस्थिती जैसे थे आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसते. रेल्वेने तत्काळ प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवावी.- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद.