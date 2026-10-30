मुंबई

Mumbai Local: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर अपघाताच्या घटना, ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलचा खोळंबा; प्रवाशांचे हाल

Mumbai Local Train Delay: मुंबईतील मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे मार्गांवर अपघातांच्या घटना घडल्याचे समोर आले. परिणामी प्रवाशांना विलंब आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
Mumbai Local Train

Mumbai Local Train

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे सेवेतील अडथळ्यांचे सत्र गुरुवारीही सुरूच राहिले. पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे-माहीमदरम्यान रुळालगत साचलेल्या कचऱ्याला आग लागली, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर खडकी-इंदूर विशेष एक्स्प्रेसची आपत्कालीन साखळी ओढण्यात आली, तर हार्बर मार्गावर स्वयंचलित इशारा प्रणाली सक्रिय झाल्याने पनवेल लोकल थांबवावी लागली. एकाच दिवशी घडलेल्या या तीन घटनांमुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला.

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