Mumbai Local: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर अपघाताच्या घटना, ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलचा खोळंबा; प्रवाशांचे हाल

मुंबई : उपनगरी रेल्वे सेवेतील अडथळ्यांचे सत्र गुरुवारीही सुरूच राहिले. पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे-माहीमदरम्यान रुळालगत साचलेल्या कचऱ्याला आग लागली, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर खडकी-इंदूर विशेष एक्स्प्रेसची आपत्कालीन साखळी ओढण्यात आली, तर हार्बर मार्गावर स्वयंचलित इशारा प्रणाली सक्रिय झाल्याने पनवेल लोकल थांबवावी लागली. एकाच दिवशी घडलेल्या या तीन घटनांमुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला..या प्रकारांमुळे प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. वांद्रे ते माहीम स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळालगत साचलेल्या प्लॅस्टिक कचऱ्याला आणि सुकलेल्या गवताला सकाळी आग लागली. परिस्थिती लक्षात घेऊन मोटरमनने लोकल थांबवली. आग आटोक्यात आल्यावर ८.२४ वाजता लोकल रवाना झाली. यामुळे लोकल सुमारे १० मिनिटे विलंबाने धावल्या..राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर मालकीची बंदरे उभारणार, गोव्यात जहाजनिर्मिती होणार; राज्य सरकारचा निर्णय.सकाळी ९.३० वाजता खडकी-इंदूर विशेष एक्स्प्रेसच्या एस-९ शयनयान डब्यात आपत्कालीन साखळी ओढण्यात आली. त्यामुळे गाडी थांबवावी लागली. टिळकनगर ते चेंबूर स्थानकांदरम्यान गुरुवारी सकाळी स्वयंचलित इशारा प्रणाली (एडब्ल्यूएस) सक्रिय झाल्याने पनवेलकडे जाणारी लोकल थांबवावी लागली. या घटनेमुळे हार्बर मार्गावरील तीन लोकल फेऱ्यांवर परिणाम झाला. संबंधित लोकल सुमारे सहा मिनिटे थांबली होती, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..Meenakshi Shinde: मीनाक्षी शिंदेंमुळे पक्षाची बदनामी, शिवसैनिकांचा संताप; अनेक नगरसेवकांची शक्तिप्रदर्शनाला दांडी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.