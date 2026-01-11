Mumbai Mahayuti Manifesto : महायुतीचा वचननामा जाहीर; मराठी माणसाला मुंबईतच घर ते बेस्ट प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अन् बरंच काही...

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्ष (रिपाइं) यांचा संयुक्त जाहीरनामा आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण तसेच रामदास आठवले देखील उपस्थित होते..या वचननाम्यात मराठी माणूस मुंबईत आणण्यापासून ते महिलांना बेस्ट प्रवासात ५० टक्के सवलत, लोकल ट्रेन, मेट्रोचे जाळे याबाबत अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, आम्ही केवळ वचननामा जाहीर करत नाहीत तर तो पूर्ण करणार आहोत. मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचा घराचा प्रश्न सोडवणार आहोत. मराठी माणसांना शहरातच घरे उपलब्ध करुन देणारआहोत. असे ते म्हणाले. .ते म्हणाले की, मुंबईकरांचा जिव्हाळ्याचा गृहनिर्माणाचा प्रश्न सोडवत आहोत. जो वचननामा पूर्ण करु, मुंबईकर मराठी माणसाला शहरातच घरे देऊ. काही लोक केवळ मराठी माणसांच्या घराबाबात बोलत राहिले मात्र काही केले नाही असा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. मुंबईतील एक इंचही जमीन विकणार नाही असे ते म्हणाले. धारावीचा विकास डीआरपी करणार आहे, यात शासन भागीदार आणि विकासक आहे. पात्र व्यक्तीला ३५० स्क्वेअरफुटाचे घर देण्याचे, तसेच लघु व्यवसायांना जागाही तिथेच देण्याचा निर्णय दिला आहे. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. .ते म्हणाले की, मुंबईकरांचा जिव्हाळ्याचा गृहनिर्माणाचा प्रश्न सोडवत आहोत. जो वचननामा पूर्ण करु, मुंबईकर मराठी माणसाला शहरातच घरे देऊ. काही लोक केवळ मराठी माणसांच्या घराबाबात बोलत राहिले मात्र काही केले नाही असा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. मुंबईतील एक इंचही जमीन विकणार नाही असे ते म्हणाले. धारावीचा विकास डीआरपी करणार आहे, यात शासन भागीदार आणि विकासक आहे. पात्र व्यक्तीला ३५० स्क्वेअरफुटाचे घर देण्याचे, तसेच लघु व्यवसायांना जागाही तिथेच देण्याचा निर्णय दिला आहे. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..सफाई कामगारांना हक्काचे घर देणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या शाळा कौशल्ययुक्त करणे, मराठी नीट शिकता आली पाहिजे यासाठी मराठीची भाषा प्रयोगशाळा तयार करण्यात येणार असे, आरोग्याच्या क्षेत्रात अधिक चांगले काम करणार, मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणार असल्याचे त्यांनी जाहीरनामा प्रकाशित करताना सांगितले. तसेच मुंबईतील लाडक्या बहिणीं ना व्यवसायासाठी पाच लाखापर्यंत शन्यू टक्के व्याजदराने कर्ज देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .राज्यात वीज दर कमी होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कर्जमाफीवरही बोलले.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बाहेर गेलेला मुंबईकर परत आणायचा आहे, मराठी माणूस बाहेर जायला कोण जबाबदार आहे असा निशाणा उद्धव ठाकरेंचे नाव घेता लगावला. ते पुढे म्हणाले की, झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करणार असे, बाळासाहेब ठाकरेंचे स्वप्न होते, वारसा सांगणाऱ्यांनी ते पूर्ण केले नाही. ते आम्ही पूर्ण करणार आहोत..पागडीतील इमारतींचा विकास, गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्याचे काम करणार, रमाबाई नगरमध्ये एसआरए मधून घरे देणार, हक्काची घरे, परवडणारी घरे देण्याचा काम आम्ही करणार, पुढील पाच वर्षांत ३० ते ३५ लाख घरे निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले..बाळासाहेबांच्या विचाराचा महापौर होईल.पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबईला फिनटेक सिटी करण्याचा पंतप्रधा्न मोदींनी निर्णय आहे. वैद्यकीय विद्यापीठ देखील स्थापन केले जाणार आहे. असे ते म्हणाले.मुंबईकर लाडक्या बहिणींसाठी बेस्ट प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात आहोत असेही त्यांनी. लघुउद्योजकांना ५ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देणार ृ असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळीवाड्याचा विकासही केला जाणार. पाच वर्षे पाणीपट्टी वाढ होणार नाही. प्रदुषण मुक्त मुंबई १७००० कोटी खर्च केले आहेत पर्यावरण संवर्धनही केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.