मुंबई

Mumbai Mahayuti Manifesto : महायुतीचा वचननामा जाहीर; मराठी माणसाला मुंबईतच घर ते बेस्ट प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अन् बरंच काही...

Mahayuti manifesto महापालिका शाळांचे कौशल्यवर्धन, मराठी भाषा प्रयोगशाळा, वैद्यकीय विद्यापीठ व फिनटेक सिटी. प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी १७,००० कोटी, कोळीवाडा विकास व लघुउद्योजकांना ५ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज कर्ज.
Mumbai Mahayuti Manifesto : महायुतीचा वचननामा जाहीर; मराठी माणसाला मुंबईतच घर ते बेस्ट प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अन् बरंच काही...
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना आणि रिपब्लिकन पक्ष (रिपाइं) यांचा संयुक्त जाहीरनामा आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण तसेच रामदास आठवले देखील उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Eknath Shinde
bmc election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.