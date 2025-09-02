Manoj Jarange: मुंबईत खळबळ! मध्यप्रदेशातील तरुण मराठा आंदोलनात घुसला अन्..., मराठ्यांनी रंगेहात पकडलं, व्हिडिओ पाहा

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज पाचवा दिवस उजाडला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला राज्यभरातील मराठा समाजाने पाठिंबा देत मोठ्या संख्येने मुंबईत गर्दी केली आहे. मात्र, या आंदोलनात बाहेरील व्यक्ती घुसल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. काल मुंबई हायकोर्टानेही या आंदोलनाबाबत चिंता व्यक्त करत आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचे निरीक्षण नोंदवले. आज मध्यप्रदेशातील एका तरुणाला रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने आंदोलनात तणाव निर्माण झाला आहे..मध्यप्रदेशातील तरुण रंगेहाथ पकडलाआंदोलनात घुसखोरी करणारा मध्यप्रदेशातील एक हिंदी भाषिक तरुण मराठा आंदोलकांनी पकडला. या तरुणाने गळ्यात भगवा रुमाल घालून स्वतःला मराठा समाजाचा समर्थक दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याच्या संशयास्पद वर्तनामुळे आंदोलकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. आंदोलकांचा आरोप आहे की, हा तरुण आंदोलनाला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने घुसला होता. “अशा लोकांना पोलिसांनी ताबडतोब ताब्यात घ्यावे. आमच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असे आंदोलकांनी सांगितले..हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणकाल मुंबई हायकोर्टात मराठा आंदोलनाबाबत सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने आंदोलनाच्या परिणामाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. हायकोर्टाने नमूद केले की, आंदोलन हाताबाहेर जात आहे आणि यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. कोर्टाने पोलिसांना आंदोलनावर बारीक नजर ठेवण्याचे आणि अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. या निरीक्षणाने आंदोलकांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे, कारण त्यांचा लढा शांततापूर्ण असल्याचा त्यांचा दावा आहे..Nilesh Rane on Manoj Jarange : जरांगेंनी भावाला चिचुंद्री म्हटलं, आमदार निलेश राणे भडकले; म्हणाले, राणे कुटुंबावर....आंदोलनातील तणाव आणि पोलिसांचा बंदोबस्तआझाद मैदानावर जमलेल्या हजारो मराठा आंदोलकांनी आपला लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक मुंबईत दाखल होत आहेत. यामुळे आझाद मैदान परिसरात प्रचंड गर्दी झाली आहे. पोलिसांनीही मोठा बंदोबस्त ठेवला असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. मध्यप्रदेशातील तरुणाला पकडल्यानंतर आंदोलकांनी पोलिसांना अशा घुसखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..मराठा समाजाचा निर्धारमराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आपला लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. “आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने लढत आहोत, पण काही लोक आमच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही असा कोणताही प्रयत्न खपवून घेणार नाही,” असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.मराठा आंदोलन आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या निरीक्षणानंतर आणि घुसखोर तरुणाला पकडल्यानंतर आंदोलक अधिक सावध झाले आहेत. पोलिसांनीही आंदोलनस्थळी आपली उपस्थिती वाढवली आहे. या प्रकरणात सरकार आणि पोलिस काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Manoj Jarange: प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरणार म्हणजे काय? दुपारी ३ वाजेपूर्वी मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार? मोठी अपडेट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.