Mumbai Medical Miracle: मुंबईत वैद्यकीय चमत्कार! अवघड शस्त्रक्रियेनंतर महिला अवघ्या २ तासांत चालू लागली, डॉक्टरांचे योगदान उल्लेखनीय!

विरार : आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि प्रगत शस्त्रक्रिया सेवेमुळे घडलेले एक उल्लेखनीय उदाहरण समोर आले आहे. वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथे स्थूलतेवरील शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या दोन तासांत अतितीव्र स्थूलता (बीएमआय ५७) असलेली एक महिला रुग्ण चालू लागली.शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाचे वजन १२७ किलोग्राम होते. ही शस्त्रक्रिया प्रगत सूक्ष्मछिद्र पद्धतीद्वारे स्थूलता व चयापचय तज्ज्ञ तसेच सूक्ष्मछिद्र आणि यांत्रिक सहाय्यित शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ. राजीव मानेक आणि त्यांच्या बहुविभागीय पथकाने यशस्वीपणे केली..गंभीर स्थूलता ही केवळ वजन वाढण्यापुरती मर्यादित नसून मधुमेह, उच्च रक्तदाब, झोपेत श्वास रोखला जाणे, सांधेदुखी आणि थकवा अशा अनेक गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरते. त्यामुळे जीवनमानावर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत स्थूलता व चयापचय शस्त्रक्रिया ही वजन कमी करण्यासाठी आणि संबंधित आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वाधिक परिणामकारक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध उपचार पद्धती मानली जाते..या प्रकरणात शस्त्रक्रिया अत्याधुनिक सूक्ष्मछिद्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्यल्प ऊतकहानीसह सुरक्षितरीत्या पूर्ण करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'शस्त्रक्रियेनंतर जलद पुनर्प्राप्ती' या तत्त्वावर आधारित विशेष उपचार पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा ताण कमी होऊन रुग्णाची प्रकृती लवकर सुधारण्यास मदत झाली.शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला नाकावाटे पोटात जाणारी नळी किंवा मूत्रनलिका लावण्याची गरज भासली नाही. तिला अतिदक्षता विभागातही ठेवावे लागले नाही. शस्त्रक्रियेनंतर केवळ दोन तासांत तिला चालण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आणि त्याच वेळेत तिने द्रवरूप आहार घेण्यास सुरुवात केली. अवघ्या ४८ तासांत तिला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली..\rयाबाबत डॉ. राजीव मानेक म्हणाले, "गंभीर स्थूलता ही केवळ जादा वजन नसून शरीरातील अनेक अवयवांवर परिणाम करणारा एक गंभीर आजार आहे. भारतात स्थूलतेचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून ही मोठी सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे. अलीकडील अहवालानुसार देशातील सुमारे १३ ते १५ टक्के प्रौढ लोक स्थूलतेने ग्रस्त आहेत, तर ३० टक्क्यांहून अधिक लोक जादा वजनाच्या गटात येतात. .शहरी भागात हे प्रमाण अधिक आहे. आज प्रगत सूक्ष्मछिद्र शस्त्रक्रिया आणि जलद पुनर्प्राप्ती उपचार पद्धतीमुळे आम्ही रुग्णांना सुरक्षित उपचार, कमी वेदना, जलद बरे होणे आणि दैनंदिन जीवनात लवकर परतण्याची संधी देत आहोत. आमचे उद्दिष्ट केवळ वजन कमी करणे नसून रुग्णाचे चयापचय आरोग्य सुधारण्याचे आहे."या यशस्वी शस्त्रक्रियेत शस्त्रक्रिया, भूलतज्ज्ञ आणि परिचारिका पथकाचे मोलाचे योगदान राहिले. विशेषतः डॉ. फरझीन कुरेशी, भूलतज्ज्ञ पथक, शस्त्रक्रिया कक्षातील कर्मचारी, प्रशासन आणि लेखा विभागाचे योगदान उल्लेखनीय ठरले.