Mumbai Metro: मुंबईकरांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी दर 3 मिनिटांनी मेट्रो धावणार, फेऱ्यांमध्येही वाढ; पाहा नवे वेळापत्रक

मुंबई : घाटकोपर-अंधेरीदरम्यान गर्दीच्या वेळी मेट्रोची वारंवारता वाढविण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वनने घेतला आहे. सोमवार (ता. १०) पासून या मार्गावर 'मिक्स्ड लूप' ऑपरेशन सुरू करण्यात येणार असून, पीक अवर्समध्ये मेट्रो दर तीन मिनिटांनी उपलब्ध होणार आहे, असे मेट्रो वनने जाहीर केले आहे. या बदलामुळे कामकाजाच्या दिवशी मेट्रोच्या आठ अतिरिक्त फेऱ्या वाढणार आहेत..रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर संचालित मुंबई मेट्रो वनकडून घाटकोपर-वर्सोवा मार्गावर सध्या तीन मिनिटे २० सेकंदांनी मेट्रो धावते. पोक अवर्समध्ये अंधेरी-घाटकोपर या मार्गावर सर्वाधिक गर्दी असते. त्यामुळे या पट्ट्यातील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी सोमवारपासून वसोंवा अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर 'मिक्स्ड लूप' ऑपरेशन सुरू केले जाणार आहे. यामुळे अंधेरी ते घाटकोपरदरम्यान मेट्रोची वारंवारता वाढणार आहे..नव्या नियोजनानुसार, संध्याकाळच्या पीक अवर्समध्ये एक मेट्रो घाटकोपर ते अंधेरी या शॉर्ट लूपवर धावेल, तर त्यानंतरची मेट्रो नेहमीप्रमाणे घाटकोपर ते वर्सोवा या पूर्ण मार्गावर धावणार आहे. त्यामुळे अंधेरी-घाटकोपरदरम्यान मेट्रोमधील अंतर तीन मिनिटांवर येणार आहे..Navi Mumbai News: भुयारी मार्गात अडथळा, मोरबे जलवाहिनी हलवणार; कोट्यवधींच्या खर्चाला मंजुरी.प्रवाशांचा प्रतीक्षा कालावधी कमी होऊन गर्दीच्या वेळेत प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. मेट्रोची वारंवारता वाढल्याने प्रतीक्षा वेळ कमी होण्याबरोबरच या सर्वाधिक गर्दीच्या पट्ट्यातील प्रवासी वहन क्षमता वाढणार आहे..२८ हजार जादा प्रवाशांना फायदाआठवड्यातील कामकाजाच्या दिवशी मेट्रोच्या एकूण फेन्या ४७६ वरून ४८४ पर्यंत वाढणार आहेत.पहिली शॉर्ट-लूप गाडी २ अंधेरी डाऊन प्लॅटफॉर्मवरून संध्याकाळी ६ वाजून २३ मिनिटांनी सुटेल, तर शेवटची शॉर्ट-लूप गाडी रात्री ८ वाजून २३ मिनिटांनी सुटणार आहे.घाटकोपर-अंधेरीदरम्यान ३ प्रवास करणाऱ्या ८५ टक्क्यांहून अधिक प्रवाशांना या बदलाचा थेट फायदा होणार आहे. प्रवासी वहनक्षमता २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून दररोज सुमारे २८ हजार अतिरिक्त प्रवाशांना फायदा होणार आहे..Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.